本週操盤筆記：IMF與世界銀行春季論壇、鮑爾談話、Fed 3月會議紀要

本週重點國際財經大事包括：IMF、世界銀行春季論壇、Fed 主席鮑爾於 IMF 春季論壇發表談話、Fed 3 月利率會議紀要，其中市場最為關注 IMF、世界銀行春季論壇。

本週操盤筆記 (0405-0409)

1.IMF、世界銀行春季論壇

4 月 5 日至 4 月 11 日間，國際貨幣基金組織 (IMF) 和世界銀行 (World Bank) 將聯合召開 2021 年春季會議，兩大行將發表「世界經濟展望」和「全球金融穩定報告」，市場看好 IMF 與世界銀行將上修 2021、2022 年之全球經濟復甦預估。

上週 IMF 主席喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 亦曾表示，在美國和中國帶領下，全球經濟成長速度正在加快，IMF 將上修此前 1 月時該行預估的 2021 年全球經濟增長率 5.5%。

2.Fed 主席鮑爾於 IMF 春季論壇發表談話：

週五 (9 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於國際貨幣基金組織 (IMF) 舉辦之線上論壇，針對全球經濟展望為主題發表談話，市場聚焦 Fed 對於全球經濟景氣的前景看法，以判斷 Fed 是否將要逐步減緩貨幣寬鬆力道。

先前 3 月 25 日鮑爾在接受媒體專訪時表示，隨著經濟復甦和目標取得實質性進展，Fed 將逐步減少 QE 購債量，市場經濟學家預估，Fed 可能將自目前每月 QE 購債量 1200 億美元縮減至每月購債 800 億美元，而這也意味 Fed 即將從寬鬆政策轉為緊縮，2022 年升息機率正變高。

3.Fed 3 月利率會議紀要：

Fed 將於週四 (8 日) 公布 3 月利率會議紀要，市場關注 FOMC 委員們對於 2021、2022 年美國經濟的前景展望，以及貨幣政策路徑前瞻。

先前 Fed 於 3 月利率會議上，繼續維持基準利率走廊在 0.0%-0.25% 不變，且繼續維持每月 QE 購債 1200 億美元，繼續維持「寬鬆延續、但難更強」的貨幣政策基調。

但值得注意的是，在 3 月利率會議中，FOMC 內的 18 名票委裡有 7 人預估 2023 年將啟動升息，比去年 12 月時多 2 名；有 4 名票委認為 2022 年就會啟動升息，去年 12 月時僅 1 名票委支持 2022 年升息，整體 Fed 官員的升息預期，已經開始提前。

4. 澳洲央行召開 3 月利率會議：

週二 (6 日) 澳洲央行 (RBA) 將召開 4 月利率會議，市場預期，澳洲央行將繼續維持基準利率在 0.1% 不變，且有相當長的一段時間，澳洲央行都需要維持貨幣寬鬆，以支持澳洲經濟

此前 3 月初時澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 亦特地澄清有關於升息的市場傳言，洛威指出，儘管澳洲經濟距離新冠疫情爆發前之水準僅一步之遙，但至少要等到 2024 年，澳洲經濟才能達到充份就業與通膨目標。