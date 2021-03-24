一文掌握Fed主席鮑爾、財長葉倫首度國會聽證重點

週二 (23 日) 聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 首度偕同美國財長葉倫 (Janet Yellen) 聯袂出席兩場國會聽證會，討論國會去年通過、規模 2 兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)。

針對刺激計畫

葉倫提到，拜登 1.9 兆美元紓困案通過與美國政府未來幾個月內繼續尋求刺激的努力。該法案迅速向數百萬掙扎的美國人提供資金，予以支付房租，購物和支付其他生活費用，因為工人試圖重新進入勞動力市場，應對 2020 年的經濟衰退。

針對美國經濟展望

鮑爾和葉倫均表示，隨著疫苗分配的加速、防疫措施緩解，以及經濟活動的回暖，他們繼續預計今年經濟將強勁反彈，但強調，美國經濟離完全復甦尚遠。

關於通膨與就業

鮑爾再度淡化了這可能引發不必要的通膨風險，他預計，已出台的刺激計畫不太可能助長不受歡迎的通膨，預計通膨將在今年內上升，但不會失控。若通膨令人擔憂，聯準會手上握有工具足以應對。

鮑爾引述需求疲軟、供應鏈瓶頸以及去年物價壓力非常微弱的情況進行了比較，他認為：「我們一直生活在一個強大的通膨壓力世界中... 有 25 年之久。我們不認為一次性經濟支出激增導致暫時性價格上漲會干擾這一點。」

此外，鮑爾認為，對就業而言，接種新冠疫苗是最重要的事。

葉倫稱，美國經濟仍然存在大量痛苦，真實的失業率可能高於 9%，意味著還需更多幫助。

關於升息和縮減 QE

鮑爾透露，聯準會尚未開始討論何時開始縮減資產購買。

鮑爾稱：「當我們看到朝著實現充分就業和通膨目標進一步取得實質性進展時，我們將開始逐漸縮減資產購買規模。屆時，在實際縮減前 Fed 將提前進行很好的溝通。」

關於債市動盪

刺激措施和疫苗接種將推動強勁的經濟增長，從而可能導致通貨膨脹率上升，近期十年其美債殖利率自去年一月來首破 1.7%。

Fed 近期決定鬆綁銀行補充槓桿率 (SLR) 的緊急措施不再延期，美國銀行業約需要回補 1.6 兆美元的銀行準備金，不排除銀行業可能需要賣出美債來滿足準備金要求。

鮑爾稱，聯準會將相對迅速地針對補充槓桿率 (SLR) 政策調整徵求意見，將竭盡所能地解決美債市場的問題。

關於稅收政策

拜登計劃為年收入超過 40 萬美元的人提高稅收，向富人徵稅來解決不平等現象。葉倫不願透露有關拜登政府稅收計劃的細節。

針對國會在 2017 年稅收改革中施加的州和地方稅抵扣的上限，葉倫承諾與國會合作簡化 SALT 上限的方法。

葉倫稱：「我希望每個人都會明白，對任何企業提高稅收都不利於我們的經濟。」她亦坦言，諸如公司稅稅率從 20％調高至 28％等稅收變化，將能幫助支付即將出台的基礎建設等刺激計劃的費用。

關於市場估值

近期美股處於歷史高位，葉倫和鮑爾均認為，市場部分資產估值的上升，尚不構成恐慌的理由。兩人都表示，隨著美國經濟從疫情中復甦，他們對金融部門的穩定性有信心。

葉倫提到：「我認為，在資產價格居高不下的環境中，對於監管機構而言，重要的是確保金融部門具有彈性，確保市場運轉良好，確保金融機構適當地管理風險。」

鮑爾稱：「Fed 持續不斷地仔細考慮金融穩定性… 可以說某些資產價格有點高，但是銀行系統的資金充足。」

數位美元

鮑爾稱，完全私有的數位美元系統並不可靠。葉倫亦強調，必須警惕數位貨幣被用於非法融資。

關於氣候變遷

鮑爾認為，氣候變遷問題並非聯準會的新職責，現有職能包括評估氣候風險，圍繞氣候變化進行壓力測試的考慮處於早期階段。

葉倫則提到，應對氣候變遷是拜登政府的優先任務之一，銀行業和監管方應當理解氣候變化風險。

