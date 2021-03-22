Richmond Fed總裁：美國經濟已經接近完全復甦

新冠肺炎疫情的爆發，使得全球經濟面臨嚴重衝擊。不過，美國 Richmond Fed 總裁 Thomas Barkin 在週日 (21 日) 表示，美國經濟已經從疫情導致的衰退中，接近完全復甦。

Barkin 表示，如今疫苗正在推出，確診病例數和住院率也都正在持續下降，儲蓄和財政刺激措施，也都將有助於消費者壓抑的需求提供資金。聯邦政府在近期通過的 1.9 兆美元紓困案，使得家庭收入和儲蓄出現增長，同時也有助於彌補失業所造成的影響。Barkin 指出，有了相關的支持，美國經濟已經有絕大部分恢復。

據 Fed 先前的報告顯示，在美國超低利率和大規模財政紓困措施，有效阻止了疫情對財務帶來的衝擊下，截至 2020 年底，美國家庭財富達到了 130.2 兆美元，創下歷史新高。

此外，去年第四季，股市持續上漲，為美國家庭資產增加了 4.9 兆美元，而房地產的增值，也使美國家庭資產增加了約 9000 億美元。現金、活期存款和儲蓄存款餘額合計增加 6427 億美元，達到創紀錄的 14.1 兆美元。

Barkin 樂觀認為，美國經濟已經接近完成復甦，並表示，隨著疫情危機的緩解，美國官員應關注於如何讓疫情期間失去工作的員工重返工作，同時加強兒童照護、老年護理和安全地重啟學校。

此外，Barkin 也表示，疫情一旦過去，官員們應該著重於讓市場力量發揮作用，以確保政府政策除了保護現今公司的同時，免於阻礙未來公司的建立。