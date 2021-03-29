本週操盤筆記：拜登預算草案、美3月非農、OPEC+部長級會議

本週重點國際財經大事包括：拜登公布 2022 年部分預算草案、美國 3 月非農就業報告、OPEC+ 4 月部長級會議，其中市場最為關注拜登公布 2022 部分預算草案。

本週操盤筆記 (0329-0402)

1. 拜登公布 2022 年部分預算草案：

週三 (31 日) 美國總統拜登將公佈 2022 年白宮政府的會計年度部分預算草案，包括預算計劃和稅改議程，另外，市場亦關注拜登還將公佈更多有關基礎建設法案之規劃細節。

據美媒報導，拜登政府顧問團正在籌備規模高達 3 兆美元的基礎建設刺激，以提振經濟、減少碳排放並縮減經濟不平等，而計劃初步將先從大型基礎建設計畫著手，預估 3 兆美元計劃將分為兩部份進行，一個聚焦基礎建設，另一個用來推動優先施政方針，包括全國兒童照護、免費社區大學等。

2. 美國 3 月非農就業報告：

週五 (2 日) 美國將公布 3 月份非農就業報告，市場預期，3 月非農將新增 60 萬人，估將大幅超越前值 37.9 萬人；3 月份失業率則估計落在 6.0%，比 2 月份的 6.2% 要進一步改善。

上週美國勞工部公布初請失業金報 68.4 萬人，這是自新冠疫情爆發以來首次跌破 70 萬人，同時續請失業金也降至 400 萬以下報 387 萬人，顯示隨著白宮 1.9 兆美元新財政刺激落地、美國新冠疫苗施打擴大，正帶動美國勞動力市場加速復甦中。

3.OPEC+ 4 月部長級會議：

週四 (1 日) OPEC+ 將召開 4 月份部長級會議，市場關注，OPEC+ 是否可能於 5 月份繼續延續減產政策。

據投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 預測，OPEC+ 5 月將可能繼續維持目前的減產措施，高盛認為，OPEC+ 今年春季放慢增產速度，有助抵銷新興市場與歐盟的原油需求減弱，但進入夏季後，估計全球用油將大幅增加。

4. 主要經濟體公布製造業 PMI：

本週包括美國、歐元區、英國、日本、德國、南韓、台灣等都將公布 3 月份 Markit 製造業 PMI 終值、美國還將公布 ISM 製造業 PMI 終值。

市場尤其關注美國 ISM 製造業 PMI 表現，預期 3 月份 ISM 製造業 PMI 將報 61.0，景氣將比 2 月份的 60.8 再繼續擴張，估將繼續刷新近 3 年來最高水平。