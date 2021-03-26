新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

拜登預告2024年角逐連任「不會讓中國超越美國」

拜登預告2024年角逐連任「不會讓中國超越美國」 (圖片：AFP)
拜登預告2024年角逐連任「不會讓中國超越美國」 (圖片：AFP)

拜登週四 (25 日) 發表上任後首場正式記者會，這是過去 100 年來最遲的總統記者會。拜登於會上承諾，在他執政之下，不會讓中國超越美國，還預告 2024 年他將角逐連任。

現年 78 歲的拜登成為美國史上最高齡的總統後，週四拜登發表上任後首場正式記者會，他預告 2024 年將競選連任，並打算邀副總統賀錦麗繼續搭檔副手。

拜登預告 2024 年將競選連任 (圖片：AFP)
拜登預告 2024 年將競選連任 (圖片：AFP)

同時，拜登設定了新目標，設定在他執政 100 天之內，美國將施打 2 億劑疫苗，比先前目標提高了一倍。

拜登承認：「這是野心勃勃的目標，是我們最初目標的兩倍，但是世界上沒有哪個國家比我們做的事更接近甚至沒有接近。我相信我們可以做到。」

拜登還在讚賞美國經濟發展，他提到：「大多數經濟預測家大大提高了對今年經濟增長的預測，預計 GDP 將超過 6％，每週申請失業保險的人數下降了近 100,000 人，這是一年來首次低於疫情前的高位，我們還有很多工作要做。我想對美國人民說，幫助在這裡，希望就在眼前。」

拜登承諾要在創新和基礎建設方面超過中國 (圖片：AFP)
拜登承諾要在創新和基礎建設方面超過中國 (圖片：AFP)

針對美中議題，拜登承諾要在創新和基礎建設方面超過中國，以防止中國超越美國，成為世界上最強大的國家，但拒絕透露他將如何處理中國關稅。

拜登提到：「美國與中國存在激烈競爭。中國總體目標是成為世界領先國家，世界上最富有的國家和世界上最強大的國家。在我看來，這不會發生，因為美國將繼續成長和擴張。」

延伸閱讀

相關新聞