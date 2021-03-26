拜登預告2024年角逐連任「不會讓中國超越美國」

拜登週四 (25 日) 發表上任後首場正式記者會，這是過去 100 年來最遲的總統記者會。拜登於會上承諾，在他執政之下，不會讓中國超越美國，還預告 2024 年他將角逐連任。

現年 78 歲的拜登成為美國史上最高齡的總統後，週四拜登發表上任後首場正式記者會，他預告 2024 年將競選連任，並打算邀副總統賀錦麗繼續搭檔副手。

拜登預告 2024 年將競選連任 (圖片：AFP)

同時，拜登設定了新目標，設定在他執政 100 天之內，美國將施打 2 億劑疫苗，比先前目標提高了一倍。

拜登承認：「這是野心勃勃的目標，是我們最初目標的兩倍，但是世界上沒有哪個國家比我們做的事更接近甚至沒有接近。我相信我們可以做到。」

拜登還在讚賞美國經濟發展，他提到：「大多數經濟預測家大大提高了對今年經濟增長的預測，預計 GDP 將超過 6％，每週申請失業保險的人數下降了近 100,000 人，這是一年來首次低於疫情前的高位，我們還有很多工作要做。我想對美國人民說，幫助在這裡，希望就在眼前。」

拜登承諾要在創新和基礎建設方面超過中國 (圖片：AFP)

針對美中議題，拜登承諾要在創新和基礎建設方面超過中國，以防止中國超越美國，成為世界上最強大的國家，但拒絕透露他將如何處理中國關稅。

拜登提到：「美國與中國存在激烈競爭。中國總體目標是成為世界領先國家，世界上最富有的國家和世界上最強大的國家。在我看來，這不會發生，因為美國將繼續成長和擴張。」