本週操盤筆記：關注川普病況、Fed 9月會議紀要、OPEC原油市場展望

本週操盤筆記 (1005-1009)

1. 關注川普新冠肺炎病況：

上週六 (3 日) 白宮的總統醫生康利 (Sean Conley) 於沃爾特里德國家軍事醫療中心最新指出，目前川普情況很好，且不需要氧氣輔助，精神狀況也不錯，醫療團隊對川普使用瑞德西韋 (Remdesivir) 後的復原進度十分滿意。

週日 (4 日) 川普再度公布近況，表示身體健康已經好了許多，但近期的推特發文數已出現驟減。

2.Fed、ECB 公布 9 月利率會議紀要：

本週包括美國聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 都將公布 9 月份利率會議紀要，市場關注，兩大央行除了將對美國、歐洲經濟前景進一步作出描述之外，也可能對平均通膨目標制 (AIT) 的實行細節做出進一步說明。

上週五 (2 日) 美國勞工部公布總統大選前最後一次非農新增報告，美國 9 月非農新增就業人數來到 66 萬人，遠遜於預期，顯示前一輪的白宮財政刺激效力已經見頂，新一輪的財政刺激是刻不容緩；另外，美國 8 月失業率則連續 5 個月回落，至 7.9%，

富國銀行 (Wells Fargo＆Co) 高級經濟學家 Sarah House 即認為，9 月平均每小時薪資增幅較上月顯著疲軟，主要受總體就業增長放緩，以及財政措施前景不明所影響，這可能為消費者支出埋下另一枚地雷。

3.OPEC 公布 2020 全球原油市場展望：

在美國總統川普 (Donald Trump) 確診新冠肺炎 (COVID-19) 後，國際油價在上週五 (2 日) 應聲大跌 4.5%，市場憂慮，新冠疫情的控制狀況恐怕不樂觀，若各國再次重啟封城措施，那麼勢必再次對用油需求構成打擊。

全球最大的場外石油經紀商 PVM 分析師 Tamas Varga 表示，目前新冠疫情可能沒有受到控制，感染率正在上升，這可能打擊能源市場的需求展望。

4. 澳洲央行 10 月利率會議：

週二 (6 日) 澳洲央行 (RBA) 將召開 10 月利率會議，市場預期，澳洲央行將維持基準利率在目前的 0.25% 歷史最低區間不變，以支持受疫情重創後的澳洲經濟復甦。

據《路透社》調查華爾街 36 名分析師看法，約 70% 分析師認為澳洲央行 10 月將維持利率不變，但有約 27% 分析師認為，澳洲央行 11 月可能再降息 15 個基點至 0.1%。

先前澳洲央行副總裁 Guy Debelle 就曾於 9 月暗示可能再次降息，當時 Guy Debelle 表示，澳洲央行有在評估一些貨幣政策，藉此達到通膨與就業目標，當時 Guy Debelle 即提到有可能再次降息，但不至於實行負利率。