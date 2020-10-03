〈美股盤後〉川普確診入院掀十月驚奇 那指費半慘遭大屠殺

鉅亨網編譯羅昀玫 2020年10月3號6點24分

週五 (2 日) 華爾街顯得動盪不安，川普確診消息掀起十月驚奇後，資金行情流向美元、日圓和黃金等避險資產，恐慌指數 VIX 漲逾 3%，科技、晶片股慘遭屠殺。

儘管眾議院長佩洛西盤中燃起新刺激法案的希望，四大指數收斂部分跌幅，終場道瓊仍收跌逾 100 點，台股 ADR 全數受挫，費半跌逾 3%，連續七個交易日首見收黑。

白宮稱，川普會入院觀察數天。(圖片：AFP)

美國總統大選倒數 33 天，川普又帶來另一黑天鵝，川普證實確診新冠肺炎後，白宮回應，目前川普出現輕微感冒症狀，精神狀況良好。

盤後時段白宮宣布，川普前往馬里蘭州華特里德醫院入院觀察，將在院內辦公，外界仍對其健康狀況抱持疑慮。

所幸副總統彭斯、財政部長梅努欽與民主黨候選人拜登病毒檢測結果皆為陰性。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 持續紓困案談判，談判將繼續進行到週末。

佩洛西週五還表示，有關航空業的援助協議已接近終點，促使航空類股週五走揚。

外界亦關注聯準會 (Fed) 主席鮑爾目前狀況，聯準會發言人稱，鮑爾目前在家辦公，上週曾赴國會聽證，但都有配戴口罩恪守防疫規範，並未和任何新冠患者接觸。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3430 萬例，死亡數突破 102 萬例。美國累計確診超過 728 萬例，累計死亡數超過 20.7 萬。

週五 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 134.09 點，或 0.48%，收 27,682.81 點。

標普 500 指數下跌 32.36 點，或 0.96%，收 3,348.44 點。

那斯達克指數下跌 251.49 點，或 2.22%，收 11,075.02 點。

費城半導體指數下跌 70.65 點，或 3.08%，收 2,221.12 點。

標普所有板塊表現有 5 大板塊收黑，資訊科技、通訊服務和非必需消費品板塊領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.23%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.95%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.99%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.17%；臉書 (FB-US) 下跌 2.51%。

道瓊成分股漲跌互見。安進 (AMGN-US) 下跌 3.91%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.60%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.21%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 1.80%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 2.20%。

費半成分股驚嚇全血洗。美光 (MU-US) 下跌 2.86%；AMD (AMD-US) 下跌 3.61%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.35%； NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.06%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.39%；應材 (AMAT-US) 下跌 4.02%。

台股 ADR 同步收黑。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.63%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.21%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.89%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.03%。

焦點個股消息

特斯拉第三季交車達 139,300 輛，創下歷史新高，但其股價隨科技股大盤下跌逾 7% 至每股 415.09 美元。GLJ Research 創始人 Gordon Johnson 稱，特斯拉正失去歐盟和中國的市佔，投資者正在覺醒。

生技公司 Regeneron Pharmaceuticals (REGN-US) 收跌 0.59%， 盤後其股票跳漲逾 3%。白宮醫生發表聲明，川普出現輕微不適狀況，目前已接受 Regeneron 雙抗體雞尾酒療法 REGN-COV-2 進行治療。

動視暴雪 (ATVI-US) 下跌 5.30%，該公司廣受歡迎的《魔獸世界》系列發行將推遲到今年晚些時候，但沒有給出具體時間。

美國健身器材新創公司 Peloton (PTON-US) 第二季訂閱收入增一倍以上，超過了 100 萬，其股價漲逾 2.20%。

經濟數據

美國 9 月新增非農就業報 66.1 萬人，預期 86.5 萬人，前值 137.1 萬人

美國 9 月失業率報 7.9％，預期 8.2％，前值 8.4％

美國 9 月平均每小時薪資年增率報 4.7%，預期 4.8%，前值 4.7%

美國 9 月平均每小時薪資月增率報 0.1％，預期 0.2％，前值 0.4％

美國 9 月平均每週工時報 34.7 小時，預期 34.6 小時，前值 34.6 小時

美國 9 月密大消費者信心終值報 80.4，預期 79.0，前值 78.9

美國 8 月工廠訂單月增率報 0.7％，預期 1.0%，前值 6.4%

華爾街分析

法國興業銀行宏觀策略師 Kit Juckes 表示，非農數據表明工作正在恢復，但速度有所放緩。

分析師表示，川普確診的結果也提醒市場，該病毒遠未得到控制，仍然是經濟，前景，政策和選舉本身的最大風險。

Creative Planning 公司總裁兼首席執行長 Peter Mallouk 認為，迄今為止缺乏新的刺激法案可能會在整個經濟中產生連鎖反應。我們越肯定解決新冠問題需要的時間比預期的要長，我們就越有可能看到更多的刺激措施。一夜之間發生的事件讓所有人都明白了這一點，也讓兩黨更容易達成協議。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，新冠病毒比市場發生的任何事件都更重要，因為它影響到我們生活的每個領域，包括就業數據，這是頭條新聞，任何正面或負面的消息都會讓市場震盪。

瑞士財富管理公司 Prime Partners 首席投資長 Francois Savary 表示，這種避險行為將持續多久，取決於這對白宮內部的影響程度，在今天和下週初對市場造成壓力，但如果川普病情受控，則不會引起長期修正。

縱橫華爾街半世紀的老手、瑞銀交易大廳主任 Art Cashin 表示，旅遊和休閒股是最直接的風險。

Art Cashin 預測，全美最多醫生最多、最備受保護的川普都確診了，抗疫可能遠比投資者想像得要艱難得多，航空郵輪等安全性將備受人們質疑。