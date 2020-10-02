〈川普確診新冠肺炎〉衝擊全球市場 全球分析師這樣看

在貼身幕僚確定感染新冠肺炎 (COVID-19) 後，美國總統川普和第一夫人梅蘭妮週五 (2 日) 驚傳確診，消息證實後，全球股市聞訊下挫、避險情緒升溫，不確定性再度籠罩市場，市場對川普染疫的後續影響給予不同評價。

在白宮前辦公室主任希克斯 (Hope Hicks) 確定感染後，川普週五 (2 日) 凌晨推文表示，其和第一夫人梅蘭妮已確診新冠肺炎，兩人將即刻展開自主隔離及療程。

消息傳出後，道瓊期貨指數立即跌超 450 點，截至台北時間週五 (2 日) 傍晚，道瓊期指仍跌逾 400 點，美股情緒緊張下，亞股、歐股紛紛走跌。

原物料方面，12 月交割的黃金期貨短暫衝高後回落，至每盎司 1914 美元，布蘭特原油和西德州中質原油期貨均跌近 5%。

外匯市場也有反應，傳統避險貨幣瑞士法郎、日圓和美元全面上漲。

市場看法：

法國興業銀行全球外匯策略主管 Kit Juckes 認為，市場存在風險趨避，上述三種貨幣的漲勢只是反射效果。

Juckes 強調，美國人民可能依據確診消息，重新考慮投票的可能性，這讓即將到來的副總統候選人辯論備受關注。

Thorpe Abbotts Capital 共同創辦人兼執行長 Jeff Henriksen 表示，川普確診消息將使新冠肺炎重回投資人的關注焦點，取代人們對於美國正在積極復甦、從疫情危機中反彈的信心。

Henriksen 表示：「過去三個月以來，這類敘事持續對市場發揮作用，你將在幾天後發現，成長導向的企業與週期性企業之間的對決。」他認為，科技業可能維持良好發展勢頭，週期性類股則相反。

此外，川普染疫消息恐進一步加劇美國大選前後的不確定性，Henriksen 認為，短期內，這可能成為另一項衝擊市場的關鍵因子。

Squared Financial 首席市場分析師 Rony Nehme 認為：「川普的復原過程會是改變選情的一大關鍵，若他復原神速，將有利選情，但若狀況不佳，等於向眾人展示他對疫情判斷錯誤。」

BDSwiss Group 投資研究主管 Marshall Gittler 則持相反態度，他認為既使川普順利恢復健康，對他的支持者來說，確診的事實依舊存在，在他一貫低估病毒的嚴重性，並吹捧執政團隊的應對措施完善的同時，這又會帶給那些支持者什麼樣的想法。