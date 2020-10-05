美國銀行：太空產業經濟規模至2030年將達1.4兆美元

根據美國銀行 (BoA) 分析師 Ron Epstein 發布的報告顯示，至 2030 年，持續成長的太空業經濟規模將擴增至目前的三倍以上，達到 1.4 兆美元。

報告中指出，儘管新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致了部分私人和公共項目的延誤，但疫情似乎並未對太空產業的投資帶來損害。「可能主要歸因於太空業內部的大部分支出是企業對企業 (B2B) 或是企業對政府的支出，復甦速度通常較企業對消費者 (B2C) 的支出要快。」Epstein 說道。

報告表示，太空經濟持續在發展，很大程度上受益於創紀錄的私人投資和新投資機會，包含太空飛行、衛星等相關領域。目前美國銀行僅追踪 14 支公開發行股票，不過 Epstein 表示，未來將有更多。

美國銀行預估，按照最近兩年的複合年增率 10.6% 來計算，太空產業的營收將增長 230%，從 2019 年的約 4,240 億美元增長到 2030 年的約 1.4 兆美元，接近全球旅遊業當前的 1.5 兆美元規模。

太空基金會執行長 Tom Zelibor 表示：「太空產業因疫情經歷了某種程度的低迷，但總體而言，我認為太空產業的表現還不錯，有能力應對困難的環境。」

他指出，美國去年非政府太空支出增加了 7.7%，成為太空經濟主要成長動能。不過來自政府的支出，像是 NASA 的支出僅增加 3.7%，美國國防部的支出下跌了 9%，美國國家海洋與大氣管理局的支出更下跌了 19%。

Zelibor 也表示，全球對太空產業的興趣繼續使相關經濟受益，很大程度上歸功於幾位企業家的近期投資。像是馬斯克 (Elon Musk) 的 SpaceX、貝佐斯 (Jeff Bezos) 的藍色起源等等。「億萬富翁正向太空產業投入數十億美元。」Zelibor 說道。