本週操盤筆記：美國大選首場辯論、美國新一輪財政刺激、美國9月非農

本週操盤筆記 (0928-1002)

1. 川普、拜登舉行首場總統辯論：

週二 (29 日) 美國總統大選候選人川普、拜登將舉辦首場辯論會，而第二場辯論會將於 10 月 15 日舉行、最終場辯論會則於 10 月 22 日舉行。

市場經濟學家認為，首場辯論會將至關重要，因為首場辯論會後的民調，將可能在短期上，成為影響金融市場的重要風向球。

2. 關注美國新一輪財政刺激：

美國新一輪財政刺激已卡關近 2 個月，目前市場傳出，民主黨正制定 2.2 兆新方案，可能本週表決。

儘管目前新刺激規模小於眾院 5 月通過 3.4 兆美元的英雄法案 (HEROES Act)，但仍遠高於參議院共和黨願意接受的規模。

美國總統川普先前則表示，他願意支持 1.5 兆美元的折衷方案，這項新刺激法案內容包括：加強失業救濟金、全民直接付款、小企業薪資保護計畫 (PPP) 、航空援助及其他。

3. 美國 9 月新增非農報告：

週五 (2 日) 美國勞工部將公布 9 月新增非農報告，市場預期美國 9 月新增非農將報 92.0 萬人，低於 8 月的 137.0 萬人。

牛津經濟研究院首席經濟學家 Gregory Daco 則比市場預期的更為悲觀，Gregory Daco 認為，美國 9 月新增就業將銳減至 60 萬人。

Gregory Daco 同時預計，美國 9 月失業率會降至 8%，但部分是因為人們放棄找工作而離開勞動力市場。

4. 多位 Fed 官員發表談話：

本週多位 Fed 官員發表談話，包括今年在 FOMC 會議上具有投票權的紐約 Fed 主席威廉斯 (John Williams)、費城 Fed 主席哈克 (Patrick Harker)、克里夫蘭 Fed 主席梅斯特 (Loretta Mester)、明尼阿波斯 Fed 主席卡什卡利 (Neel Kashkari) 等人。

市場關注這些票委們針對美國經濟前景、疫情狀況、勞動力市場復甦、美國房市等主題之談話。