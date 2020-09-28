防疫擴大！英國考慮封鎖北部地區及部份倫敦地區

周一 (28 日) 英媒《The Time》報導表示英國官員正準備實施新一波的社區封鎖以防止第二波疫情的爆發，封鎖涵蓋範圍包含大部份的英國北部局域及部份倫敦地區。在新的緊急計劃中，所有酒吧、餐館和傳統酒館關閉兩週。同時，所有民界也將被無限期禁止參加任何室內聚會。

英國首相強生在此之前已表示，實施新的封鎖措施將使人們的就業生計面臨威脅。

近期英國新冠疫情大幅反彈，進入 9 月份有許多天數的單日確診病例超過 6000 例。英國政府醫療顧問就警告，如果不及時採取有效因應對策，10 月中旬可能每日新增確診病例數將增至 5 萬例，死亡數百人。

英國政府近期連續緊縮防疫政策，包含 9 月 14 日起禁止 6 人以上聚會，9 月 24 日進一步將限制酒吧、餐館等營業時間，同時強制戴口罩的範圍擴大至零售業、計程車及酒店工作人員，違者將處以罰款等。

(圖片: AFP)

根據 CNN 報導指出在一項醫療研究報告顯示，很多國家太早解除疫情封鎖。研究人員分析 9 個放鬆防疫管制的高收入國家和地區，包括香港、日本、紐西蘭、新加坡、韓國、德國、挪威、西班牙和英國，發現許多政府並不能預防新一波的感染，如西班牙、德國和英國。

倫敦公衛教授 Martin McKee 指出，各國應根據流行病學及封鎖後的社會經濟結果決定放開的策略。無論哪一種策略，政府都應該明確目標，並且保持透明。如果一個國家再度出現染病數量的回升，這證明政府過早開放管制。

防止新冠疫情蔓延，政府需要一個有效的發現、測試、跟蹤、隔離、支援系統，沒有幾個國家能夠做到完美，當中英國做得最差，而西班牙和法國也做得不怎麼樣。

