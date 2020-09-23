Nissan展開全新Rogue生產 川普推文：太棒了！

日產汽車 (7201-JP) 在 22 日 (週二) 宣布，該公司經過 7 年時間進行全新大改款的 SUV「Rogue」(X-Trail)，已經在美國的田納西州工廠展開生產。美國總統川普對此舉感到歡迎，也在推文寫道「日產開始在田納西生產他們的 2021 年式 Rogue。太棒了！」

川普推文 (圖片來源：Twitter)

Rogue 是日產在美國市場的 SUV 銷售主力，約占該公司在美國當地銷量的 3 成。

先前由於日產前董事長戈恩 (Carlos Ghosn) 醜聞，以及後來公司營運陷入混亂的關係，全新款 Rogue 投入市場的日程因此延誤，並導致日產在美國的銷售低迷。

日產汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

新年式 Rogue 原本計畫在今年 5 月展開生產，卻因為疫情的關係而向後推延。

現行款 Rogue 自 2013 年上市以來，一直在田納西州的士麥納 (Smyrna) 產線生產。為此，《日本經濟新聞》也在 23 日的相關報導中提到，川普的推文有可能是他誤以為日產將該車款的生產，從其他國家移到美國。

日產的上季 (4 至 6 月) 財報，營業虧損報 1539 億日圓，在肺炎疫情影響下，該公司在全球各地的新車銷量皆出現大幅下滑。預估全年度歸屬公司股東淨損將達 6700 億日圓，連續 2 年出現虧損。