本週操盤筆記：全球央行年會召開、歐美8月PMI初值、Fed 7 月會議紀要

本週操盤筆記 (0817-0821)

1. 全球央行年會傑克森霍爾召開：

週五 (21 日) 將召開全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole)，而本次傑克森霍爾因新冠疫情 (COVID-19) 不在美國懷俄明州當地舉行，將首次採線上會議。

市場關注，今年因為新冠疫情造成全球央行祭出史無前例的貨幣寬鬆政策，而透過 QE 購債釋放出來的巨額流動性，全球央行將如何應對未來挑戰，以及最重要的，是如何退出 QE 與縮表。

2. 已開發國家公布 8 月製造業 PMI：

週五 (21 日) 包括日本、法國、德國、歐元區、美國等已開發國家 8 月製造業 PMI 初值，市場預期，8 月已開發國家製造業 PMI 都將出現進一步復甦，顯示封城措施陸續解除之後，實體經濟需求也正穩步回升。

主流經濟學家意見認為，若 8 月製造業 PMI 數據超越市場預期，那更說明了全球經濟自新冠疫情危機中復甦的腳步更快，這將有助於提振股市的風險偏好、打擊債市等避險性資產。

3.Fed 7 月利率會議紀要：

週三 (19 日) 聯準會 (Fed) 將公布 7 月利率會議紀要，而先前 Fed 在 7 月利率會議時決議維持基準利率走廊在 0% 至 0.255 不變，並且維持 QE 每月至少 1200 億美元目標不變。

而除了上述的利率政策之外，市場更聚焦 7 月利率會議紀要，可能針對 Fed「後續貨幣框架」作出更多描述，例如將貨幣框架自對稱通膨目標，轉自平均通膨目標 (Average Inflation Target，AIT)。

過往 Fed 的對稱通膨目標，是將長期通膨率定錨在 2.0%，但近年來多有 Fed 內部官員認為，就是因為 2.0% 的對稱通膨目標向市場傳遞的意象，為 2.0% 即為通膨「天花板」，才導致長期通膨預期始終難以達到 2.0%。

據舊金山 Fed 分行研究，若 Fed 採平均通膨目標，例如將十年平均通膨率定錨在 2.0%，那麼過去 5 年來說美國通膨率持續低於 2.0%，未來 5 年美國通膨率則可以放手讓通膨率升破 2.0%，十年平均通膨落在 2.0% 即可。

而平均通膨目標的貨幣框架，事實上 Fed 也早自 2019 年即開始研究，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 也在 7 月利率會議記者會上承認，「不久後」Fed 將對平均目標通膨完成評估，暗示 Fed 未來對於通膨的態度，可能發生極大轉變。

4.OPEC+ 部長級監督會議：

週三 (19 日) OPEC 將召開部長級監督會議，檢視 7 月成員國的減產執行狀況以外，並也將評估 8 月的油市供需情勢。

OPEC+ 先前已在 7 月同意，將自 8 月開始放寬減產限制，從先前 5 月起每日減產 970 萬桶，改為自 8 月起到今年年底，每日減產 770 萬桶，意味著即日起產量目標約增產 150 萬桶。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 先前曾表示，目前 OPEC+ 並不打算對正在進行的減產協議作出新的修訂，但若伊拉克等先前減產規模不達標準的產油國，有在 8 月的補償性減產中如實遵守，那麼估計將使 8 月每日原油供給再下降 80 萬桶，有利減緩油市供給壓力。