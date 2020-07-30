重點摘錄！一文掌握Fed決策：維持零利率、沒考慮升息/買股票、面臨反通膨壓力

聯準會 (Fed) 週三 (29 日) 結束 7 月利率決策會議結果，一如外界預期 Fed 決議利率按兵不動，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，而新冠疫情當前，Fed 繼續對經濟前景抱持謹慎。

聯準會最新利率聲明與鮑爾記者會重點摘錄如下：

重點一：維持零利率政策不變

聯準會維持這一歷史性政策，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變。

鮑爾稱：「在這個充滿挑戰的時刻，我們致力於使用所有的工具來支持經濟。自 3 月中旬以來，我們一直將政策利率維持在接近零的水準，直到我們確信經濟已度過近期難關，並走上實現最大就業和物價穩定目標的軌道為止。」

重點二：新冠疫情左右美國經濟前景

Fed 稱，美國經濟發展之路將很大程度上取決於新冠疫情發展。聲明中提到：「繼急劇下降之後，近幾個月來經濟活動和就業有所回升，但仍遠低於年初的水平。」

鮑爾稱：「從總體上看，似乎某些數據表明恢復速度較慢。」「在預測經濟走向時，有些保守是恰當的。看來我們看到的是增長速度的放緩。它的時機似乎與 6 月中旬新冠確診激增有關，我們將不得不拭目以待。」

重點三：面臨反通膨壓力

聯準會在相當長的一段時間內，我們將努力應對反通膨「disinflation」壓力，而不是通膨。

鮑爾提到：「我們還沒有像一些市場人士所預測的那樣，看到通膨的出現。從根本上說，這是一場反通膨衝擊。」

鮑爾稱：「隨著時間的推移，這將如何導致通膨有很多討論… 我們看到核心通膨率下降到 1%。我確實認為，在一段時間內，我們將面臨反通膨壓力 (通膨進一步下滑)，而非通膨。」

鮑爾解釋：「我們知道封鎖是什麼樣子的，然後又重啟了，我們希望很多很多人回去工作，我們的工作不是為最好的情況做計畫。關於治療和疫苗的發展有很大的不確定性。」

重點四：沒考慮升息

Fed 強調寬鬆政策，鮑爾表示，我們認為目前貨幣政策很好，但我們準備在我們認為合適的時候進行調整，但鮑爾重複提到，Fed 甚至沒有考慮過升息。

重點五：資產購買步伐與救市工具

鮑爾稱，聯準會將維持其當前的資產購買步伐。在很長一段時間內都不會削減使用緊急工具。

Fed 將持續購買美國公債以及機構住宅和商業抵押擔保證券 (MBS)，合計至少每月約 1200 億美元。

被問及將其緊急權力擴大到包括購買股票時，鮑爾回應：「我們沒有打算、沒有做過任何工作，也沒有考慮過購買股票… 但他相信，目前的立法至少給了 Fed 足夠的權力來購買符合條件的公司債券。」

重點六：呼籲更多財政支持

儘管 Fed 和國會都採取了史無前例的措施來應對與冠狀病毒相關的衰退，但鮑爾表示還有進一步的可能。

鮑爾稱，我們將需要財政和貨幣政策的更多支持，即使重啟經濟進展順利，人們又重新上班，經濟復甦仍需要很長時間，重災區的人們將需要支持才能支付開銷。

重點七：流通用的硬幣短缺問題

Fed 正在密切關注美國正在進行的硬幣短缺，並與造幣廠合作恢復正常的貨幣流通。

鮑爾說：「硬幣數量在增加，在疫情前已足夠，但問題是流通性停止了，因為商店關門了、銀行不營業，顧客不再消費，硬幣在系統中停止流動，所以我們一直在努力扭轉貨幣供應鏈的混亂局面，以恢復我們的硬幣的正常流通。因此，我們正在與美國鑄幣局合作解決這個問題。」