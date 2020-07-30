柯達盤中飆漲逾 570% 十度觸發熔斷

美國總統川普週三 (29 日) 於白宮記者會上宣布，美國政府與柯達簽署價值高達約 7.65 億美元的協議，合作生產因應新冠疫情的仿製藥成分。

根據《國防生產法案》，柯達週二宣布獲得川普政府 7.65 億美元貸款，用於建立柯達製藥公司的藥物生產，這筆金額整整超過柯達市值 7 倍，促使柯達自週二暴漲逾 2 倍 (203%) 後，創下有史以來最好的一天。

美國總統川普宣布與柯達達成協議的消息，激勵柯達 (KODK-US) 週三盤中一度飆漲逾 570%，爾後漲幅收斂至 325%，暫報 33.79 美元。

由於股價波動劇烈，早盤柯達十度觸發的熔斷機制，被迫暫停交易。隨著週三的大幅上漲，柯達僅本週就上漲了 1000% 以上，市值有望突破 15 億美元。

川普稱這是把藥物生產帶回美國的一個突破，將使美國成為全球主要的醫療製造商和供應商。

柯達計畫生產美國稀缺的仿製藥的「原材料」和「活性藥物成分」，在新的柯達製藥部門的支持下，將擴展紐約州羅徹斯特市和明尼蘇達州聖保羅市的現有廠房設施，預計未來製藥業務將佔其業務 30%-40%。

柯達執行董事長 Jim Continenza 在一份聲明中說：「在加強美國自給自足的關鍵藥品生產方面，柯達為能成為其中一員而感到自豪，我們需要這些藥品來保護人民安全。」

Jim Continenza 表示：「透過充分利用我們龐大基礎設施，在化學品製造方面的深厚專業知識，以及創新和品質的傳統，在恢復可靠的美國藥品供應鏈方面，柯達將發揮關鍵作用。」

雄霸一時的膠卷巨頭柯達在遭遇數位革命後力拼轉型。

2003 年柯達放棄膠卷業務轉向數位產品，但不堪連連年虧損，2007 年陸續出售數位相機、醫療成像業務，2012 年柯達正式申請破產保護。

2013 年柯達揮別往日輝煌、重新融資上市，並跨足各領域，包括智慧型手機、藝術雜誌、聯名服裝。如今，柯達擁有 6 大業務部門，包括醫療生命科學、高性能材料、光學元器件、電子影像、文件處理和印刷，並且即將增加製藥部門。

值得一提的是，柯達並非首次跨足製藥行業。1990 年代，柯達曾參與非處方藥的生產，例如阿司匹林，但在 1994 年以 29.25 億美元將製藥業務出售給醫療保健巨頭 SmithKline Beecham。