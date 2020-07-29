美中西區恐疫情大爆發 比爾蓋茨：今年底新冠死亡率或大幅降低

週二 (28 日) 儘管美國加州、佛州、亞利桑那州和德州等各州的染疫速度似乎有所減緩，但是美國公衛權威專家福奇警告，美國中西部地區可能是下一個疫情大爆發地區。微軟創始人比爾蓋茨週二表示，今年新冠死亡率將會大幅降低，但疫苗對於恢復社會正常至關重要。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,650 萬例，死亡數突破 65.5 萬例，美國迄今累計確診數超過 430 萬，死亡人數超過 14.8 萬。

美國中西部地區疫情出現惡化的跡象，福奇說，早期跡象顯示新冠病毒正在俄亥俄州、印第安那州、肯塔基州和田納西州醞釀大爆發，在這些州病毒檢測的陽性的比率似乎正在上升，表明疫情正在惡化。

福奇警告：「這是一個肯定的信號，人們必須非常小心。」

與此同時，微軟創始人比爾蓋茨週二接受專訪時表示，諸如瑞德西韋 (Remdesivir) 等治療冠狀病毒的藥物可能會大幅降低今年的死亡率，但疫苗將是恢復正常社會的關鍵。

比爾蓋茨表示：「我們可以更快地看到新冠治療效果，而不是防護效果。結合這些新工具，到今年年底，新冠死亡率很有可能大幅下降。」

比爾蓋茨稱，儘管這些新療法能讓重症患者轉向輕症，但無法讓人們回到完全正常的狀態。除非世界真的阻斷新冠傳播，很長時間內沒有人去醫院，否則這將出現問題。

比爾蓋茨抨擊，自疫情爆發以來，新冠測試基礎設施不足已阻礙美國應對疫情，大多數病毒測試都是徹底的浪費，人們需要等待超過三天，有時需要七天才能得到測試結果，這對阻止疫情毫無幫助。

比爾蓋茨呼籲美國政府建立優先級，確保低收入地區能在 24 小時之內獲得檢測結果，還需要向人民承諾 FDA 不會偷工減料，確保疫苗的功效和安全性。人們需要戴口罩保護彼此，最終可能需要使用疫苗取得群體免疫。

比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation) 今年 2 月宣布捐贈 1 億美元用於新冠疫苗研究和治療工作。

今年 6 月，該基金會承諾向全全球疫苗免疫聯盟 (GAVI) 追加 16 億美元資金，支持大流行病期間為兒童接種疫苗，還資助南韓製藥廠 SK Bioscience ，期望明年 6 月前生產 2 億劑新冠疫苗惠及全球。