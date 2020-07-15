下行風險依舊！Fed官員接力呼籲「戴口罩救經濟」

繼昨日達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 呼籲戴口罩後，週二 (14 日) Fed 又一官員接力呼籲戴口罩救經濟。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週二表示，新冠疫情對美國經濟威脅比預期還要久，呼籲戴口罩等更細項的健康政策，以避免可能的經濟大蕭條。

美國總統川普 5 月造訪霍尼韋爾工廠口罩產線。 (圖片：AFP)

布拉德坦言，基本下半年美國經濟將繼續增長，並在 5 月和 6 月就業數據意外增長的基礎上進一步發展，但下行風險仍然很大！

布拉德因此呼籲，更好地執行更細緻、基於風險的健康政策，將對防止經濟陷入蕭條至關重要，估計普遍使用口罩將繼續降低死亡率，企業可以接續學習如何更安全營運。

卡普蘭週一表示：「如果所有人都戴著口罩，就能確保經濟更快速反彈，而不是放緩，這是我們目前所能做的最重要事情。」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1310 萬例，死亡數突破 57.4 萬例。

美國迄今累計確診數超過 330 萬，死亡人數至少 13.5 萬。全美已逾 20 州政府祭出行政命令，強制要求民眾在公共場合戴上口罩。