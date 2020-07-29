美兩黨磋商無進展 參院新一輪刺激法案卡關

週二 (28 日) 美國共和黨與民主黨就新刺激法案內容進行磋商，美參院多位共和黨以過於昂貴反對其黨版的兆美元紓困計畫，民主黨也以該計畫規模過小為由拒絕。

美國共和黨參議員麥康奈爾 (Mitch McConnell) 週一 (27 日) 發布共和黨的 1 兆美元刺激計畫《HEALS 法案》即《健康、經濟援助責任保護與學校法案》。

新法案計畫提供每人 1200 美元現金、相當於工資 70% 的額外失業救濟，額外發放的失業救濟金調降為每周 200 美元，還包括針對企業、學校、醫院和非營利組織的責任保護。

這項計劃與眾議院民主黨早些時候提出的計劃大相徑庭，民主黨版的紓困法案規模達 3 兆美元，並主張將每週 600 美元的失業救濟金延長至明年 1 月。

週二兩黨就新法案意見相左、僵持不下。

民主黨警告，減少額外的福利、救助金將使數以百萬計的人難以負擔，減少的家庭支出將損害經濟。在驅逐令暫停期滿之際，美國人看到其收入暴跌的可能性也引起人們對流失去居住地等更多的擔憂。民主黨人亦普遍反對責任保護，認為這將影響工人權益。

麥康奈爾則回應：「我不會在參院提出一項不包括責任保護的紓困法案，我們未就責任保護問題進行談判。」

麥康奈爾的強硬表態，不會在參院提出一項不包括責任保護的紓困法案。(圖片：AFP)

面對麥康奈爾的強硬表態，美國眾議院議長佩洛西說：「在我看來，麥康奈爾參議員是真的不想達成協議。」

參院新一輪刺激法案遭兩黨質疑的內容還包括，川普政府要求的聯邦調查局 (FBI) 提供資金。

對此，麥康奈爾週二表示，新刺激計劃的任何最終版本都不會有該計畫，希望在制訂新紓困措施之前，將所有與新冠疫情無關的東西都排除。