歐中投資協議進入關鍵 歐盟要求與美同等待遇

《金融時報》報導，歐盟委員會副主席 Valdis Dombrovskis 表示，歐洲與中國間的投資協定談判進入關鍵階段，歐盟的目標是取得與美中第一階段貿易協相同的保障。

Valdis Dombrovskis 指出歐盟要求中國承諾讓歐盟企業享有公平的經商環境，並解決中國政府補貼與強迫技術轉移問題。

他認為由於仍有很多的問題有待解決，在 2020 年內達成協議可能有困難。歐盟不會答應一個低於標準的協議，哪怕打破原定的最後期限也在所不惜。他指稱重點不是談判期限，而是要確保歐洲企業在中國投資的公平待遇。

Valdis Dombrovskis 也作出警告，歐盟正在策劃限制中國對歐投資的新方案，除非中國同意創造平等的貿易競爭環境，歐盟有心要解決歐洲與中國間市場准入方面巨大的不對稱問題。

而在七月底之前，歐中間投資協議的前景應該會變得明朗。中國已經暗示將給出提議，推動談判中最困難的部分。歐中七月份將舉行一個高層級的經濟貿易對話會議。

歐盟跟中國的相關談判已進行六年，歐盟在談判中的目標包括解除持股上限限制、歐洲企業可取得跟中國國企平等待遇，並要求國家補貼透明化等等。

而在中國帶給歐美的挑戰逐漸擴大之際，歐盟外交政策高級代表波瑞爾 (Josep Borrell) 建議美歐建立對話機制來因應，美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 也回應指出，美方已經接受波瑞爾提議，對話機制應該在未來數週內就能正式啟動，他近期計劃訪問歐洲。