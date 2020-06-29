人行第二季例會：中國社會成本降 貨幣政策將更靈活

週日 (28 日) 晚間中國人行公布第二季貨幣政策委員會會議結果，內容指出 LPR 改革效果已顯現在實體經濟上，貸款利率明顯下降，社會成本降低。而人民幣匯率大體保持穩定，雙向浮動彈性提升，更能有效應付外在環境衝擊。

人行表示現階段穩健的貨幣政策會更加靈活，將恢復中國經濟並保持可持續性放至重點施政目標，結合運用並創新多樣貨幣政策工具，維持流動性合理充裕。

同時將發揮結構性貨幣政策工具的效用，並對 1 兆人民幣普惠性再貸款再貼現額度用在所需之處，援助符合條件的銀行對小微企業貸款實施延期還本付息和發放信用貸款。

人行指稱會疏通貨幣政策傳導機制，使得貨幣政策能更快速在實體經濟中反應，也會繼續進行改革降低貸款利率，並引導金融機構擴大對小微企業、民營企業的金援力道，提升小微企業貸款、信用貸款、製造業貸款比重。

(圖片: AFP)

會議中並強調，要加大總體政策調節力道，著力穩企業保就業，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務。同時也將防範並解決金融風險，做到保增長與防風險間的平衡，以不發生系統性金融風險的作為底線。

人行表示現階段中國各地統籌疫情防疫及復工復產已有重大成效，各類經濟指標正在改善中，但全球疫情及經濟形勢依然複雜，而中國在防範第二波疫情反彈的工作仍艱巨，這將對中國經濟發展帶來風險及挑戰，未來需加強國際總經政策協調，包括綜合運用並創新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

另外，為規範標準化票據融資機制，便利中小企業融資及供應鏈金融發展，人行制定標準化票據管理辦法，自 7 月 28 日起實施。

