歐盟籲歐洲國家積極參與鋰標準制定 否則將落後於中國

鋰電池在儲能領域一直都處在龍頭地位，從手機到太陽能，再到電動車等，都能見到鋰電池的應用。隨著國際標準化組織 (ISO) 技術管理委員會，將於本月底針對中國提議的訂立「鋰標準委員會」，並由中國擔任委員會秘書的提案進行表決，歐盟工業負責人 Thierry Breton 呼籲，歐盟的國家應更積極參與金屬「鋰」的全球標準制定，以避免相關技術優勢遭受損害。

鋰被認為是 21 世紀的能源金屬，可用於玻璃、石油化工、冶金、電池、航空航天等領域。鋰對於電動車等很多戰略性行業都是非常關重要，而目前中國正積極擴大鋰標準制定方面的影響力。

Breton 在給 27 個歐盟國家工業部長的信中表示：「我們需要保持警惕，如果沒有適時的參與，很可能會無意中損害我們的經濟競爭力和技術領先地位。通過確保國際標準符合歐盟標準，將能使歐盟企業更具有競爭優勢，符合歐盟的利益。」

鋰對於歐盟的電動車和清潔能源計劃來說至關重要，更涉及到福斯汽車、PSA (標致雪鐵龍) 集團和西門子等大型企業。Breton 認為，歐盟各國政府應更積極參與超輕電池用金屬「鋰」的全球標準制定，否則相關技術恐將落後於中國。

ISO 技術管理委員會預計將在 6 月 24 至 25 日就中國的提案進行表決。這些標準將涵蓋鋰礦的開採、提取、測試、分析和轉化為有用的鋰化合物等內容，像是用於鋰電池的材料。