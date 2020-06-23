李克強：力求中歐投資協議今年完成

22 日 (週二) 中國務院總理李克強與歐洲理事會主席米歇爾及歐盟委員會主席馮德萊恩透過視訊方式進行中國歐盟領導人會晤。李克強表示，爭取在今年內完成中歐投資協議的談判，早日簽署中歐之間關鍵性的協定。中歐雙方同意將盡最大努力在短期間內就公平競爭方面的規範達成共識。

目前中歐投資協議的談判已進行至第 29 輪，雙方在負面清單、文本磋商等方面均有所進展。同時，在談判期間內中歐已經完成民航領域合作的協定。

(圖片: AFP)

李克強指出，中歐同為全球主要經濟體，面對新冠肺炎疫情衝擊，雙方應加強經濟政策方面的合作，維護產業鏈穩定。中國也將持續擴大開放本土市場，致力於為各國企業創造市場化、法治化、國際化的營運環境。希望歐洲同樣能保持貿易和投資市場開放，放鬆對中國出口限制。

馮德萊恩則在會後的新聞發布會上表示，歐盟和中國很快就可以簽署這關鍵性的協議，這份協議保證雙方的企業能得到完善的保障。針對簽署時間，馮德萊恩回應期待在今年年底前完成這些談判。

此外歐盟也期待中國在因應全球挑戰，促進國際和平與安全，堅持國際標準，支持可持續性的發展，特別是非洲的發展做出更大貢獻。

受到新冠肺炎疫情影響，中歐投資協議停擺，以目前談判進度來看已不太可能如期於 9 月前達成，最快達成協議的時間點可能落在 9 月份德國舉行的中歐領袖會議上。