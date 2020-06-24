中國發布2020年版「外商投資准入負面清單」 再放寬限制

中國國家發改委及商務部週三 (24 日) 公告，已於週二發布 2020 年版外商投資准入負面清單，原本 2019 年版負面清單同時廢止。

中國發改委指出，本次修訂按照只減不增的原則，進一步縮減外商投資准入負面清單。其中全國外商投資准入負面清單由 40 條減至 33 條，自貿試驗區外商投資准入負面清單由 37 條減至 30 條。

中國官方表示，這次修正的主要變化有三：

一．加快服務業重點領域開放進程。

在金融領域，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制。基礎設施領域，取消 50 萬人口以上城市供排水管網的建設、經營須由中方控股的規定。

二．放寬製造業、農業准入。

在製造業領域，放開商用車製造外資股比限制，取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工和核燃料生產的規定。農業領域，將小麥新品種選育和種子生產須由中方控股放寬為中方股比不低於 34%。

三．繼續在自貿試驗區進行開放試點。

在全國開放措施基礎上，自貿試驗區繼續先行先試。醫藥領域，取消禁止外商投資中藥飲片的規定。教育領域，允許外商獨資設立學制類職業教育機構。

國家發展改革委與商務部表示，將會同各地區、各部門，根據《外商投資法》及其實施條例要求，落實好 2020 年版外商投資准入負面清單。

(註：中國 2020 年版外商投資准入負面清單如下：)