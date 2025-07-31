通膨頑強+消費疲軟！美6月核心PCE超預期年升2.8% Fed政策添變數

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-31 20:35

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美國最新數據顯示，聯準會 (Fed) 偏好的核心通膨指標在 6 月加速上升，增幅為今年最快之一，顯示關稅成本開始推高物價，而消費支出成長乏力，突顯決策官員在評估降息時面臨的兩難局面。Fed 本周連續第五次會議維持利率在 4.25%-4.50% 區間，主席鮑爾重申勞動市場仍穩健、通膨風險偏上，但市場預期 9 月有望啟動降息。

通膨頑強+消費疲軟！美6月核心PCE加速升至2.8% Fed政策添變數(圖：REUTERS/TPG)

美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (31 日) 公布報告顯示， 6 月剔除波動較大的食品與能源價格後的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年升 2.8%，略高市場預期的 2.7%，創今年 2 月以來新高，前值自 2.7% 上修至 2.8%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期，不過略高前值的 0.2%。

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6 月核心 PCE 年升 2.8%，寫今年 2 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

6 月 PCE 物價指數年升 2.6%，略高市場預期的 2.5%，5 月前值自 2.3% 小幅上修至 2.4%；按月來看成長 0.3%，符合市場預，不過比前值 0.1% 加速成長。

6 月 PCE 物價指數年升 2.6%，略高市場預期的 2.5%。(圖：ZeroHedge)

鮑爾日前在談及關稅相關物價上漲時稱，這些應屬「一次性價格效應」，但坦言通膨降溫過程恐「比預期更慢」。經濟學家指出，進口關稅影響可能在下半年進一步傳導至消費者端，為通膨前景增添上行壓力。

關稅推升物價壓力 消費力道仍顯疲弱

數據顯示，受進口商品關稅傳導影響，家居用品、運動器材與服裝等品類價格上揚，服務通膨亦加速。排除能源與住房的服務通膨 6 月續增 0.2%。不過，醫療成本亦出現攀升跡象，顯示部分價格壓力並非完全來自關稅。

數據顯示，受進口商品關稅傳導影響，家居用品、運動器材與服裝等品類價格上揚，服務通膨亦加速。(圖：ZeroHedge)

與此同時，6 月消費支出僅增 0.3%，經通膨調整後僅微幅上升 0.1%，為疫情以來最疲弱的連續季度表現之一。耐久財支出連三月下滑，非耐久財支出出現反彈，服務支出則保持溫和，顯示家庭在非必需性消費上更加謹慎。第二季消費支出折合年率成長 1.4%，較第一季幾近停滯後有所回升。

耐久財支出連三月下滑，非耐久財支出出現反彈，服務支出則保持溫和，顯示家庭在非必需性消費上更加謹慎。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，6 月剔除住房的「超級核心 PCE 物價指數」年升 3.18%，比 5 月的 3.12% 小幅加速。

6 月剔除住房的「超級核心 PCE 物價指數」年升 3.18%。(圖：ZeroHedge)

薪資成長與就業市場降溫分歧 Fed 路徑添變數

勞動市場走弱成為影響消費的關鍵因素。6 月實質可支配所得持平，薪資所得僅小幅上升。初領失業救濟金請領人數變化不大，顯示就業市場降溫趨勢延續；勞動成本年增 3.6%，為 2021 年來最低。

6 月實質可支配所得持平，薪資所得僅小幅上升。(圖：ZeroHedge)

具體來看，6 月個人收入月增 0.3%，略高市場預期的 0.2%，前值為 - 0.4%；同月個人支出月增 0.3%，略低市場預期的 0.4%，前值自 - 0.1% 上修至 0.0%。

另一方面，6 月民間企業薪資年增 4.7%、公部門年增 5.5%，均較 5 月略升，顯示薪資成長仍具韌性，恐為通膨帶來支撐。Fed 內部對降息意見分歧，本周貨幣政策會議有兩名理事支持小幅降息。

分析人士指出，官員在通膨風險與勞動市場降溫的評估上意見分歧，這讓政策前景更添不確定性。鮑爾則強調需更多時間觀察關稅與通膨的遞延效應，並稱「雖然這些可能是一次性效應，但需要時間釐清全貌」。