美國商務部︰暫時中止香港出口許可等特殊待遇

在港版國安法即將在中國全國人大常委會表決之際，周二 (30 日) 美國商務部表示將暫停給予香港特殊待遇的規定，包含出口許可豁免等一系列優惠，並評估撤銷差別待遇的進一步行動。

資料來源: 美國商務部

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 指出，隨著中國在香港執行新的國家安全政策，中國解放軍或國家安全部取得美國敏感性技術的風險上升，同時新政策也損害香港自治權。

另一方面，美國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 指出，因為中國推出港版國安法讓美國必須將香港視為與中國同等地位，今 (30) 日起停止出口國防設備至香港，未來也將對國防及軍民兩用的技術實施出口管制。

龐培歐表示，中國推出港版國安法的舉動，使美國政府重新檢討對香港政策。隨著中國持續向通過該法案邁進，美國被迫採取相關因應作為，以維護自身國家安全。

他指稱美國無法再區分受管制的國防項目是出口至香港還是中國，美國不能冒險讓這些設備落入中國手中。

龐培歐強調，美國今天採取的作為，是回應中國違反「中英聯合聲明」中的承諾，針對的是中國當局而非中國人民。

他表示美國後續還會檢視其他權限，不排除再採取額外措施以反映香港實際情況。

港媒報導指出中國全國人大常委會有可能在今日常委會會議閉幕當天，對港版國安法草案進行表決。