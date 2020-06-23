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破冰！中歐召開視訊會議 期年內達成中歐投資協議

歐盟執行委員會范德賴恩 (左) 和歐盟理事會主席米歇爾 (右) (圖片：AFP)
歐盟執行委員會范德賴恩 (左) 和歐盟理事會主席米歇爾 (右) (圖片：AFP)

歐盟指責中國新冠疫情處理不當後引發中歐緊張局勢之際，週一 (22 日) 歐盟和中國召開「破冰」視訊會議，雙方致力於在今年達成中歐投資協議。

週一歐盟執行委員會范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 和歐盟理事會主席米歇爾 (Charles Michel) 與中國國務院總理李克強和中國領導人習近平分別進行視訊會議。

本次視訊會議的焦點是雙邊投資，中歐雙方皆希望改善市場准入，並解決結構性經濟失衡問題，期望在年內達成中歐投資協議。

中歐正進行一項投資談判，歐盟希望在汽車、生物科技、電信和電腦領域，可更擴大進入中國市場。

中國總理李克強表示，中歐是全面戰略夥伴，中國也希望歐方放寬對華出口限制，達成公平競爭的共識，更好實現互利共贏。

李克強稱，中國願意在世界貿易組織改革等問題上保持溝通，期望雙方在新冠疫苗進行合作研發。

中歐週一召開視訊會議 (圖片：AFP)
中歐週一召開視訊會議 (圖片：AFP)

中國國家主席習近平表示，中歐應發揮世界經濟「雙引擎」作用，推動全球復甦，希望加快推進中歐投資協議的談判，強化綠色低碳和數位領域的合作。

歐盟執行委員會范德賴恩於會後稱，新冠疫情以及一系列重大的雙邊和多邊挑戰清楚顯示，歐盟與中國的夥伴關係至關重要，為使中歐關係進一步發展，須更基於規則和雙方立場，以實現真正的競爭環境。

范德賴恩表示，歐洲需要在未來幾個月看到中國對「中國國有企業運作模式、中國更開放補貼，以及對強制技術轉讓採取行動」等方面做出重大承諾。中國需要在未來幾個月內高度重視這項投資協議，以期在年底前達成。

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