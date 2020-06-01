本週操盤筆記：美5月非農、ISM製造業PMI、脫歐末輪談判啟動

本週操盤筆記 (0601-0607)

1. 美國 5 月新增非農報告：

本週五 (5 日) 美國將公布 5 月新增非農報告，市場預期，5 月新增非農將再次減少 800 萬人，但比 4 月新增非農大減 2500 萬人改善。

而在新增非農大舉衰減的市況下，美國 5 月失業率則是預期攀升至 19.5%，比 4 月失業率 14.7% 還要進一步攀升。

面對美國經濟因新冠疫情而大受打擊，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 曾在 5 月中旬出席美媒《CBS》專訪時強調，若美國疫情未出現二波感染，那麼美國經濟有望於 Q3 出現復甦，但 Q2 GDP 季增年率可能萎縮 30% 以上。

另外，由於經濟承壓、勞動力市場大幅衰退，一派市場經濟學家建議 Fed 可以祭出負利率政策，而針對負利率議題，鮑爾也強調，雖然經濟復甦可能緩慢，但 Fed 並不考慮負利率。

2. 美國 5 月 ISM 製造業 PMI：

週一 (1 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 5 月 ISM 製造業 PMI，市場預期，5 月 ISM 製造業 PMI 將 4 月數據 41.5 小幅復甦至 43.3，仍低於 50 的景氣分水線，顯示美國製造業景氣仍在衰退區間。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 於上週四 (28 日) 表示，估計美國製造業前景將開始出現改善，因為美國各州正在著手重啟經濟，預料經濟將強勁反彈。

庫德洛上週四 (28 日) 說道：「我們正在逐步、分階段地在 5 月和 6 月重啟經濟，這是一段過渡期，在歷經所有的困難痛苦的情況看，我們實際上看到了一些希望之光。」

3. 英國脫歐末輪談判啟動：

本週英國與歐盟將啟動英國脫歐的第四輪談判，也是預定談判計劃的最後一輪，據先前外媒報導，傳英國可能放棄與歐盟達成貿易協議。

英國已在 1 月 31 日啟動脫歐，隨後進入了過渡期，而在先前的談判中，英國與歐盟雙方同意需在今年年底為雙方的日後關係達成協議，以貿易協議來看，若雙方未能達成共識，英國將在沒有貿易協議的情況下離開歐盟的單一市場和關稅同盟。

此前英國內閣官員 Michael Gove 即在國會聽證上表示，英國政府希望與歐盟達成的是跟日本、加拿大、南韓一樣的一般貿易協議，而非歐盟所要求的需在環境、國家補貼上亦要遵守歐盟規範。

4. 歐洲央行 6 月利率會議：

週四 (4 日) 歐洲央行 (ECB) 將召開 6 月利率會議，市場預期，歐洲央行將維持利率不變，但可能擴大 QE 購債計劃，並可能將受疫情影響而遭降評至非投資等級的公司債，納入購債範圍。

而本就脆弱的歐洲經濟在新冠疫情的加重打擊下，歐洲央行也已多次重申將長期把利率停留在低檔水平，超低利率可能會持續更長時間。