〈分析〉小型股又當起復甦先鋒？這次狀況或許和以往不同

自新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發以來，美股小型股所受的衝擊遠高於大型股。不過，基於小型股往往領先復甦的猜測，促使美股這波由低點反彈中，小型股出現了領先反映的趨勢。

但如果以此定調，認為美國正觸底反彈，似乎為時過早。

小型股多數時間表現與大盤一致

芝商所在 5 月所發布的報告中指出，自羅素 2000 指數在 1979 年開始追蹤小型股以來，多數時間表現與大盤一致，和標普 500 指數的相關係數平均為 0.8 左右。

但是，在歷史上仍有許多時期，小型股表現與大盤出現顯著差異。

小型股長期趨勢與大盤一致 (圖: 芝商所網站)

初步來看，在經濟動盪期間 (1979 年 - 1983 年、1990 年 - 1994 年和 1999 年 - 2014 年)，小型股通常跑贏大型股。相對來說，在牛市後期階段和經濟擴張的強勁階段，大型股往往跑贏小型股。

小型股常在動盪時領先大盤反彈 (圖表取自芝商所)

值得注意的是，自 2014 年以來，標普 500 指數一直跑贏羅素 2000 指數，這一點令許多分析師感到好奇。

羅素 2000 中科技股比例低

其中一種看法認為，近年來上漲的股票以科技股為主，和大型股票指數相比，羅素 2000 指數在科技股的權重要低得多，也使他們表現相對落後。

另一種觀點主張，投資小型股的風險普遍高於大型股。因為他們比起大型公司，擁有較少的融資管道，人們通常認為其多元化的程度較低，因此在收入低迷時期，也變得更加脆弱。

不過 Alliance Bernstein 分析師 Samantha Lau 在最新報告中主張，許多較小的公司並不符合這種刻板印象，數據也顯示，美國小型股的債務水準低於大型股，一些較小的公司即使在生死存亡關頭，也能取得風險資本和可轉換債務融資。

小型股的成長特色

部分小型股的持色在於，他們在研發上投入資金以促進未來的增長，當前卻無利可圖，例如早期的生技公司占羅素 2000 年指數的 13%，而他們只專注開發新的療法，以實現未來的成長。

這使小型股在市場復甦時期占了上風。雖然他們常因市場低迷遭受重創，例如. com 泡沫或全球金融危機，但在反彈中，它們往往跑贏大型股。

危機後歷史會重演嗎?(圖表取自 advisorperspectives.com)

Lau 認為，鑑於市場的極度混亂，在未來的不確定時期，選擇具有創新優勢的小型公司，可能會為投資者提供更好的多元化來源。

下定論為時尚早

儘管現在談疫情後的反彈仍為時過早，不過由美股 4 月份的表現，隨著美股由低點反彈，小型股的走勢略勝大型股，似乎反映了投資人的這類心態。

具體來看，羅素 2000 在 2018 年 8 月創下歷史高點之後，截至 4 月底，仍距歷史高點跌幅多達 21%，但較 3 月 18 日的低點，也已經收復了 50% 以上。

芝商所報告指出，在金融市場上，過去經驗不一定會重演，特別是，這次的經濟危機不同於過往，這次的打擊是突然而劇烈的，不像過去是數年之間的演變而成。因此，在即將到來的復甦中，小型企業是否能比大型企業做得更好，還有待觀察。