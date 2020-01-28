〈黃金鼠來寶〉地緣政治+美元翻貶 外銀點名看多目標價上看1650美元

中東局勢緊繃帶動市場避險情緒升溫、美元翻貶，兩大因素推升黃金價格水漲船高，包括渣打、星展、花旗與法國巴黎等外銀一致點名看多黃金價格表現，預估全年金價可站穩 1600 美元關卡後，上看 1650 美元。

中國武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，加上中東緊張情勢反覆，觸發市場資金轉進避險標的，推升國際黃金價格一度衝破 1600 美元關卡，儘管隨後在賣盤調節下略為回檔跌破 1600 美元，但外銀仍看好今年的黃金價格走勢。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡認為，歐美日等主要央行持續量化寬鬆政策挹注市場充沛資金，而今年初爆發的中東局勢動盪，以及年底即將登場美國總統大選，在地緣政治與國際政治等不確定因素催化下，可能促使資金改抱黃金尋求避險。

陳太齡表示，2018 年開始一路走升的美元，在走了兩年多的多頭後，今年可能受量化寬鬆影響面臨高檔回貶，預估貶幅至少 5%，在美元走弱、地緣與政治風險催化下，黃金價格今年預估目標價 1600 美元。

財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，今年市場波動將成常態，預期避險資金將持續湧入黃金與日圓等標的，尤其在負利率時代，不少公債殖利率已經轉為實質負利率，相較之下，黃金雖無孳息，但零利率總比負利率好，因此看好今年金價走勢。

法國巴黎銀行也認為，在地緣政治不確定風險發酵下推升金價走勢，PRASHANT BHAYANI 表示，在投資組合中適度配置黃金可分散投資風險，預估金價將在每盎司 1450 美元到 1650 美元區間震盪。