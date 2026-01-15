鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-15 09:30

黃金、白銀與銅價周三 (14 日) 齊創新高，延續年初以來的火爆漲勢，為 1 月前兩周的金屬行情寫下亮眼表現。

「金屬戰爭」引爆狂飆行情！白銀元月漲20%、黃金漲5%、銅創新高 (圖:Shutterstock)

黃金期貨周三一度觸及每盎司 4,650 美元，今年以來累計上漲 5%。在美國近期介入委內瑞拉、與伊朗的地緣政治緊張局勢升高，以及市場對聯準會 (Fed) 獨立性疑慮加深之際，華爾街分析師近日紛紛上修金價預測。

‌



瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 美洲投資長暨全球股票主管 Ulrike Hoffmann-Burchardi 表示：「在總體經濟、政策與地緣政治疑慮持續的情況下，避險需求推動下，我們認為金價未來幾個月有機會上看每盎司 5,000 美元。」

她補充說：「儘管目前溢價偏高，存在下檔風險，但若政治或金融風險進一步升高，金價也可能超出我們原先預測，升至每盎司 5,400 美元。」

瑞銀的觀點與花旗 (Citi) 分析師本周稍早的看法一致。花旗指出，黃金可能在未來三個月內觸及每盎司 5,000 美元，而白銀則有機會升至每盎司 100 美元。

白銀雙重受惠

白銀價格周三突破每盎司 91 美元，使其總市值首次超過 5 兆美元。

這波金屬的強勁漲勢，凸顯出一場正在成形的「金屬戰爭」，各國爭相確保關鍵資源，並在加速升溫的人工智慧 (AI) 競賽中，搶奪供應鏈優勢。

供給缺口疑慮、中國近期的出口管制，以及空頭回補壓力，使白銀今年以來已大漲 20%，延續 2025 年接近 150% 的驚人漲幅。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Sloth Hansen 指出，從技術面來看，白銀已出現「超買」訊號，但這輪循環被「更深層的因素所加速，來自市場對財政紀律、貨幣可信度與金融穩定性的日益不安」。

Hansen 強調，白銀同時具備貨幣金屬與工業金屬的雙重屬性，「既能受惠於推動黃金的恐慌型需求，也能搭上電氣化、太陽能與電子產業的成長趨勢」。

高盛：銅價恐拉回

銅價同樣在周三改寫歷史新高。美國銅價突破每磅 6 美元，倫敦市場則超過每公噸 1.3 萬美元。市場擔憂川普政府可能對進口銅加徵關稅，促使近幾個月銅大量提前運往美國，讓全球供給更吃緊。

不過，高盛 (Goldman Sachs) 對銅價提出警告，認為後續可能出現回檔。分析師預期，精煉銅關稅決策最終可能延後，甚至不會實施。