新台幣重貶2.71角 短線宜提高現金水位 配置平衡型基金抗震

春節期間武漢肺炎疫情有擴大趨勢，造成全球資本市場重挫，新台幣也在今 (30) 日重貶 2.71 角，面對疫情黑天鵝亂飛，到底現在投資人該怎麼布局成了重要課題，康和投顧產品研究部副總黃詣庭表示，投資人應提高現金水位，調整投資比重配置部分於環球平衡型基金，由於平衡型基金採取股債兼俱，當遇到下檔風險時，其防禦型債券部位將為基金績效帶來支撐以抗震。

武漢肺炎疫情肆虐，不僅中國全境淪陷，世界各國也紛紛出現確診病例，目前市場擔憂若各國政府控制疫情若失控，極可能造成經濟活動停擺，導致產業停工、市場需求驟降，並將衝擊上下游供應鏈與需求力道，受此影響，費半成份股 29 日全面重挫，包括芯科、AMD 及賽靈思跌幅逾 5.98%，費半指數跌破月線。台股今天也暴跌近 700 點，寫下最黑暗的新春開紅盤日紀錄。

而新台幣也狂殺，重貶 2.71 角至 30.277 元，創一個半月來新低價，貶幅 0.9% 更創 2015 年 8 月中旬、近四年半以來單日最大。

股匯雙殺下，短線投資難度升高，黃詣庭表示，投資人應提高現金水位，調整投資比重配置部分於環球平衡型基金，由於平衡型基金採取股債兼俱，當遇到下檔風險時，其防禦型債券部位將為基金績效帶來支撐，此外，部分基金亦可運用衍生性金融商品進行避險操作，預期可帶來更全面的風險規避效果，投資人應留意個別基金投資策略的差異。

康和投顧引用中國社會科學研究院經濟學家張明所發表的談話表示，由於冠狀病毒疫情爆發，中國經濟增長可能會降至 5%，甚至更低，這可能會迫使政策制定者出台更多刺激措施。張明預測疫情將在 2 月初至中達到高峰，並在 3 月底結束的假設。且評估此輪疫情對中國經濟的影響可能遠大於非典型肺炎 (SARS)。黃詣庭表示，由於中國經濟結構性難題仍存，預期中國人民銀行可能進一步下調銀行的存款準備金率和利率，釋出流動性。

就貨幣政策面觀察，觀察 CME Fedwatch 聯邦利率期貨 (截至 1 月 29 日) 顯示，3 月起已經轉為降息預期，7 月降息預期機率升破 5 成至 58.7%，今年底前降息機會持續攀升。

整體而言，由於中國冠狀病毒疫情死亡病例大幅上升，美國聯準會宣布維持利率不變並表示將繼續擴大資產負債表規模後，美國指標十年期公債殖利率跌至 1.59%。病毒造成經濟影響的不確定性導致了風險偏好急劇波動。黃詣庭表示，短線除了需留意疫情變化，更要留意美國企業財報發布，保守審慎為上策，建議短線宜提高現金水位，若要投資，則建議配置平衡型基金。