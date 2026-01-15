鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-15 15:44

白銀期貨市場近期掀起熱潮，即使芝商所集團 (CME) 一個月內已三度提高白銀期貨合約的保證金要求，讓交易成本明顯增加，卻沒有遏止投資人對白銀的熱情，反而推動價格屢創新高，往每盎司 100 美元心理關卡挺進。

白銀衝向100美元！保證金調高也擋不住投資熱潮 (圖:Shutterstock)

COMEX 白銀主力合約周三收盤報每盎司 91.44 美元，改寫前一天才剛創下的 86.34 美元歷史新高，今年以來累計上漲約 30%。黃金也同步上揚，當天收在每盎司 4,627.30 美元。

CME 周二再度調高貴金屬期貨合約的保證金，理由是自 2025 年底以來市場波動加劇，在價格快速上升的情況下，固定保證金水準需要更頻繁調整。新規定從 1 月 13 日收盤起正式生效，白銀、黃金、白金及鈀金的保證金改為依據「名目價值百分比」計算，而非固定美元的金額。

此舉代表隨著合約價值上升，投資人需投入的保證金也會自動增加，有助交易所控管大幅波動的風險。

CME 發言人 Laurie Bischel 指出，此舉可以讓市場參與者更清楚預測未來合約價格變動下的保證金成本。

儘管交易成本上升，貴金屬行情依然強勁。U.S. Bank 資產管理高級投資策略主任 Rob Haworth 指出，雖然較高的保證金增加了交易的邊際成本，但並不會阻止價格進一步上漲，尤其是考量到投資人同時也在推升現貨價格。

分析師普遍看好白銀價格的上漲空間，在工業和投資需求帶動下，白銀可能連續第六年出現結構性供應缺口。

西方投資人正在大舉搶購實體白銀，部分造幣廠的銀幣出貨等待時間已經超過一個月。零售投資人也逐步回流，iShares 白銀信託 ETF(SLV-US) 的股票發行量變化足以得證：SLV 在 2025 年的資金流出已轉為流入，顯示整個白銀市場正面臨明顯的供應不足。

荷蘭最大投資人雜誌 Beleggers Belangen 的投資專家 Karel Mercx 說，世界各地對白銀的興趣明顯增加。

此外，CME 計劃於 2 月 9 日推出 100 盎司小型白銀期貨合約，目前正在等待監管機關批准的階段，這個新的合約規模遠小於現行的 5,000 盎司合約。

CME 全球金屬主管 Jin Hennig 表示，新合約讓市場更容易進入，讓中小型投資人也能參與，不再僅限於大型交易者。

Amplify ETFs 副總裁 Nate Miller 則補充，對於小型投資人而言，這意味著不需要投入數萬元保證金就能參與白銀交易，有助於擴大投資人。