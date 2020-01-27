〈金鼠年投資術〉上半年攻兩種外幣 包你鼠錢數不完

2019 年全球股債齊揚，投資人整體財富大幅增值，邁向新年度，金融市場能否延續好光景也備受矚目，不少專家喊出直到今 (2020) 年新台幣易升難貶，新台幣在開年也確實表現強勁，銀行業者表示，因為美國國債殖利率高於其他國家，美元依舊強勢，可中長期核心投資配置部份美元；而近期美中簽訂第一階段貿易協議，匯率操縱國的認定又取消，人民幣也是投資人上半年可以關注的貨幣。

滙豐私人銀行表示，由於美國勞工市場穩健，私人消費強勁，加上通膨前景溫和，滙豐私人銀行相信，美國在未來兩年無需進一步降息。然而，受已開發經濟體債券收益率低迷、經濟成長放緩、通膨下降壓力和經常帳赤字改善等因素影響，預料許多亞洲和新興市場央行將會於 2020 年進一步放寬其貨幣政策。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，中美兩方達成臨時貿易協議應有助貿易緊張關係降溫，而局部降低現行關稅，應可穩定市場對明年的商業信心和投資支出。但展望 2020 年，盈利增長空間將取決於進一步降低關稅的幅度。她認為中美能否達成較全面的第二階段協議，繼而落實取消所有現行關稅仍是未知之數。

范卓雲強調，預期聯凖會在 2020 年和 2021 年將維持利率不變，市場將把注意力轉向美國以外其他可能降息的地區，因此預料美元將於保持強勢。與十國集團（G10）的其他市場相比，美元的利率較具吸引力，而且美元具備避險的性質，這些因素可為美元提供支持。

值得一提的是，看多美元的期貨淨部位來到 2018 年中以來的新低，顯示市場看多美元的情緒已經沒有這麼強烈，非美貨幣開始出現見底的跡象。價位已經偏低的貨幣如歐元、英鎊和日圓，是可以期待短線反彈空間的。但並不代表美元布局策略改變，美元做為核心配置的觀點不變。

而美國決定將中國大陸移除匯率操縱國名單，但仍與日本、南韓、德國、義大利、愛爾蘭、新加坡、馬來西亞、越南、瑞士同列為「觀察名單」，移除主因為中國在與美國第一階段貿易協議中做出「避免競爭性貶值」的可行性承諾，受利多消息激勵，人民幣匯價近期表現偏強，對金融市場為正面訊號。

范卓雲表示，考慮到在第一階段貿易協議下，局部降低關稅和達成貨幣協定的影響，滙豐私人銀行預期人民幣兌美元匯價可望靠穩，在 2020 年底達到 7.15 位置。而人民幣具備較優的利率吸引力，也是投資人上半年可以關注的貨幣。