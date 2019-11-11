本週操盤筆記(1111-1115)：美股財報季尾聲、歐元區Q3 GDP、鮑爾聽證

本週操盤筆記 (1111-1115)

1. 美股財報週尾聲：

截至上週五 (8 日) 為止，美股共有 89% 企業已公布財報，其中 75% 之企業每股純益 (EPS) 是優於市場預期、60% 營收優於市場預期，整體美股財報是比華爾街想像中的要來得更好。

而值得注意的是，若拿 S&P 500 Q3 之 EPS 與去年同期相比，截至上週五 (8 日) 為止 EPS 是出現年減 2.4%，而若本季 S&P 500 獲利真實衰退 2.4%，那麼這將是 S&P 再次連續三季 EPS 呈現衰退；上一次 S&P 連三季 EPS 衰退是在 2015 年 Q4 至 2016 年 Q2。

展望本週美股的最尾聲，市場正關注沃爾瑪 (WMT-US)、思科 (CSCO-US)、半導體類股的 Skyworks (SWKS-US)、Nvidia (NVDA-US)、應材 (AMAT-US) 公布財報

2. 歐元區 Q3 GDP：

週四 (14 日) 歐元區將公布 Q3 GDP 增速，市場預期，歐元區 Q3 GDP 年增率將能成長 1.1%，甚至一部分經濟學家認為，可能歐元區 Q3 GDP 公佈出來的實際值會優於預期來到 1.3%。

一部分經濟學家表示，因本週四 (14 日) 德國亦將公布 Q3 GDP 表現，市場預期德國 Q3 GDP 年增率將報 0.8%，是大幅高於上一季的 0.0%，故在德國經濟轉好的可能下，歐元區的經濟增長可能優於預期。

3. 鮑爾國會聽證、多位 Fed 官員發表談話：

本週多位 FOMC 票委將發表談話，市場正密切關注票委們對於 2020 年 Fed 的利率路徑之表態；目前市場預期 Fed 年內已不會再次降息，但估計 2020 年仍有降息一碼之可能。

本週四 (14 日)、週五 (15 日) Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將要前往美國眾議院預算委員會聽證，鮑爾的發言方向將以「美國經濟展望」為主軸，故市場正密切關注。

而本次美國眾議院預算委員會之聽證會，鮑爾將是 2012 年來首位在該委員會上進行聽證之 Fed 主席。

4. 紐西蘭央行 11 月利率會議：

鑒於當前紐西蘭經濟持續低迷、失業率攀升，市場預期紐西蘭央行 (RBNZ) 將於週三 (13 日) 的利率會議上，再次降息一碼，以支持紐國經濟。

上週三 (6 日) 紐西蘭央行公布 Q3 失業率報 4.2%，不僅高於市場預期的 4.1%，亦高於前一季的 3.9%，顯示整體勞動力市場的就業動能相當疲軟。

澳盛銀行分析師 Michael Callaghan 對此表示，目前紐西蘭勞動力市場成長動能疲軟，就業情況正朝錯誤的方向發展。

奧克蘭 ASB 銀行分析師 Mike Jones 亦指出：「預期紐西蘭失業率將在未來一年內緩慢上升，紐西蘭央行可能必須思考更多經濟對策，來確保就業率維持水平。」