還不能掉以輕心 德銀列舉20項明年金融市場風險

隨著年底到來，美股可能會繼續創下歷史新高，但華爾街已經開始示警，一些黑天鵝風險可能在 2020 年對市場構成威脅。

德意志銀行首席經濟學家 Torsten Slok 向客戶提出一份清單，列出明年經濟和市場面臨的 20 種風險：

1. 財富不平等、收入不平等和醫療保健不平等的現象繼續增加。

2. 第一階段的貿易協議未簽署，且第一階段協議之後的情況不明。

3. 貿易戰不確定性持續、進而影響企業資本支出。

4. 中國、歐洲、日本經濟放緩，引發美元大幅升值。

5. 川普彈劾案不確定性，以及美國政府可能關門。

6. 美國大選的不確定性；對稅收、監管和資本支出的影響。

7. 反托拉斯、隱私、科技法規，可能對美股科技股形成衝擊。

8. 總統大選後的政治不確定性消除，導致債市出現賣壓。

9. 當代貨幣理論 (MMT) 式的財政擴張大大促進美國、歐洲之成長。

10. 美國政府債務水平開始對長期利率產生影響。

11. 美國 國庫券供需不匹配，附買回利率再度飆升。

12. 聯準會 (Fed) 不願在大選年降息。

13. CCC 和 BBB 評級企業債利差擴大，市場信貸條件趨緊。

14. CCC 和 BBB 評級消費者信貸利差擴大，市場信貸條件趨緊。

15. 墮落的天使：更多企業自投等債遭到降評跌入垃圾債。

16. 越來越高的負利率債券規模，導致全球投資人重新追逐美債。

17. 美股企業若獲利繼續下降，將意味著可用於庫藏股的美元減少。

18. 全球汽車產業萎縮對全球市場和經濟構成風險。

19. 澳洲、加拿大、瑞典房價暴跌。

20. 英國脫歐不確定性依然存在。

而在 Torsten Slok 報告中，亦提及最令人擔憂的是「財富不平等的持續加劇」，這是當前美國總統大選初選過程中的一個核心問題，因民主黨總統參選人 Elizabeth Warren 和 Bernie Sanders 呼籲對最富有的美國人加徵稅收，以縮小貧富差距。

Torsten Slok 表示：「貿易戰和彈劾案是近期風險，最快甚至可以在今年底前解決，但貧富不均現象的加劇是一種長期發展，可以在未來某個時機透過政治加以解決。」

部分華爾街人士聲稱，Warren 聲勢的崛起將成為市場最新「高度憂慮」。億萬富翁 Paul Tudor Jones 和長期投資人 Leon Cooperman 最近警告，如果 Warren 入主白宮，市場可能會出現大幅修正。