高盛：股票回購是驅動美股的主要力量 但正在衰減中

據高盛的一項分析顯示，標準普爾 500 指數成份股今年可望貢獻 4800 億美元的資金，遠超過 2019 年的任何其他來源，包括散戶、共同基金或 ETF。

（圖: 高盛）

但分析師和投資人指出，這股股市的主要支持來源正在減弱，可能會削弱股票需求。

根據 Catalyst Capital Advisors 營運長兼 Catalyst 回購策略基金投資組合經理人 Michael Schoonover 的說法，這是因為羅素 3000 指數 (RUA-US) 成份股公布的 7950 億美元股票回購金額，較去年的 9000 億美元下降了 12%。

Schoonover 說：「對貿易戰的憂慮是推動回購卻步成為趨勢的原因。」

他認為，隨著企業主管面臨貿易政策的不確定性以及經濟成長放緩的跡象，企業對其現金分配越來越趨謹慎。他說：「每當貿易談判破裂時，企業往往會在回購公告計劃上踩剎車。」

高盛預測，股票回購的授權金額將在 2020 年再下降 5%，並且理由很充分，鑑於 2019 年，標普 500 企業以分紅和回購的形式支付超過 100% 的自由現金流。

（圖: 高盛）

至於股票回購對對如今股票價格的影響，毫無疑問，它們在企業獲利下降之際反而推升每股獲利成長。

根據 Refinitiv 數據，第 3 季標普 500 指數成份股的每股獲利將下降 0.7%，但整體淨利將下降 2.9%。第 4 季，即使淨利下降 1.5%，每股獲利也可望成長 0.8%。

標普 500 指數今年以來累計上漲超過 22%，本週還創下新高紀錄；道瓊工業平均指數今年來上漲近 18%。

Sevens Report 總裁 Tom Essaye 週三 (6 日) 在報告中指出，「批評美股企業 2019 年的獲利『成長』是騙人的說法，其實是很公平的，因為其價值是由企業財務部門調整出來的，而不是內生的核心業務成長。」

「企業並沒有比 2018 年賺更多錢，它們只是減少了股份基數來分配獲利，因此每股獲利正在上升。」

同時，先前授權回購金額的實際執行速度甚至下降得更快。根據 InsiderScore 的數據，在上個具完整數據的第 2 季中，標普 500 股票回購額下降了 19.5%，從 2018 年的 1938 億美元降至今年的 1561 億美元。

Essaye 寫道，股票回購的放緩「確實消除了部分股票買家」。

Essaye 認為：「過去幾年企業回購一直是股市上漲的主要潛在動力，但是在仔細研究所有細節以及股票回購數量創紀錄的背後的『公司狀況』後，相關的風險似乎超過了在這種週期後段環境中繼續上漲的潛在風險。」

也就是說，雖然股票回購的急劇下降將減少投資股票獲利的動機，但在經濟成長緩慢、有利可圖的投資機會大減、史上新高的獲利率讓現金源源不絕流入企業的環境下，股票回購仍可能成為企業主管的重要工具。