阿里巴巴下周路演？以美股價格折價4%在香港掛牌

外媒報導指出阿里巴巴確定下週開始在香港進行上市前的路演，據稱這個星期阿里巴巴已經開始與部分香港的法人溝通，並商討以現在美股價格折價 4% 進行詢價。

資料來源: investing.com, 阿里巴巴股價日線走勢

除路演外，市場也傳出阿里巴巴將於下週進行香港上市審核程序，募資金額介於 100 億美元～150 億美元 (約 780 億港元～1170 億港元)。若 IPO 順利進行，阿里巴巴有機會成為今年全球最大的募資案。承銷商為中金及瑞信。

業內指出，阿里巴巴應該會在今年內在香港上市，一方面現在人民幣回升，也能提升內需股的估值；另一方面，現在股市回溫，投資人的風險偏好上升，這對企業募資有利。同時，以阿里巴巴的地位，一旦在香港掛牌，將超過騰訊、美團成為港股的指標。

2014 年阿里巴巴在紐約證交所掛牌，當時募資 250 億美元，創下全球規模最大的 IPO 交易紀錄。而自從上市以來，阿里巴巴股價已較當初的發行價上漲 2 倍多。截至 11 月 7 日美股收盤，其市值為 4795 億美元。

依照原本計劃，阿里巴巴將於今年 8 月在港交所上市，但由於一些特殊因素阿里巴巴延後掛牌。如果此次能在港交所成功上市，將成為港交所史上最大的 IPO 案。

而上周已有外電指出阿里巴巴計劃在雙 11 後，向港交所尋求上市許可，並可能在 11 月底或 12 月初上市。

只是針對 IPO 案，阿里巴巴始終守口如瓶，對於相關上市報導一概不予評論。