本週操盤筆記(1104-1109)：美股財報近尾聲、澳洲央行11月會議、拉加德談話

本週操盤筆記 (1104-1109)

1. 美股財報季近尾聲：

據 FactSet 統計，截至上週五 (1 日) 為止，有 71% 的 S&P 500 公司已公布財報，其中又有 61% 公司營收是優於預期、76% 公司每股盈餘 (EPS) 是優於預期。

但值得注意的是，相同據 FactSet 統計，目前為止 S&P 500「每股 EPS 年增率」是呈現衰退的 -2.7%，而若本季 S&P 500 EPS 年增率最終仍呈現負值，那麼這將是 S&P 500 連續三季 EPS 呈現年增率衰退，而上一次 S&P 500 EPS 連三季衰退的時期，要追蹤到 2015 年 Q4 至 2016 年 Q2。

展望本週，美股財報季也將準備接近尾聲，而本週重點公司公布財報包括：Under Armour (UA-US)、Uber (UBER-US)、高通 (QCOM-US)、Roku (ROKU-US)、迪士尼 (DIS-US)。

2. 澳洲央行 11 月利率會議：

本週二 (5 日) 澳洲央行 (RBA) 將召開 11 月利率會議，市場預期，澳洲央行將於本月維持利率不變，靜觀先前幾次降息之後對實體經濟的傳導效果；澳洲央行今年 6 月以來已三度調降利率，將利率降至 0.75% 的歷史低點。

但市場經濟學家分析，雖然澳洲央行本週預期將維持利率不變，但估計澳洲央行仍將在本次會議上維持寬鬆論調，上週四 (31 日) 澳洲央行 (RBA) 決策委員會官員 Ian Harper 亦曾表示，目前澳洲經濟不需要澳幣太強勢。

3. ECB 總裁拉加德發表談話：

新任的歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 將於週二 (5 日) 發表談話，市場正聚焦拉加德是否釋放未來 ECB 貨幣政策之前瞻指引，而目前市場預期，拉加德將會繼續維持寬鬆態度，但是拉加德將會更敦促歐元區各國啟動積極性的財政政策。

此前拉加德在上週四 (31 日) 就曾點名德國、荷蘭 2 國有財政預算盈餘之國家，應該擴大財政政策來增加政府投資，以在面對著美中貿易戰、英國脫歐二大威脅之下，提振經濟成長。

4. 各主要國家公布服務業 PMI：

本週全球各主要國家皆將公布綜合、服務業 PMI，重點包括美國、中國、歐元區、日本、德國、英國、法國等國家。

其中，市場最為聚焦美國的 ISM 非製造業 PMI 之表現，因目前美國經濟仍是靠著強勁的國內消費者支出在支撐經濟成長，而 ISM 非製造業 PMI 即可一窺目前美國整體的內需狀況。

此前 9 月 ISM 非製造業 PMI 報 52.6，是創下自 2016 年 8 月份以來新低，且分項指數內的就業指數更是自 8 月的 53.1 降至 50.4，顯示美國非製造業之就業市場已顯著趨緩、接近停滯。

據 9 月 ISM 非製造業 PMI 報告內的受訪廠商表示，目前廠商們主要的憂慮仍在關稅、人力資源、經濟發展等方向，一些受訪廠商指出，貿易戰關稅正部分影響供應鏈決策；而有一間受訪廠商則表示，目前尚未將關稅轉嫁至客戶，但正在評估所有選項的可行性。