川普喝采非農數據「好屌」 狂賀美股刷歷史新高！ 

週五 (1 日) 美國十月新增非農報 12.8 萬人，遠遠超過市場預期的 7.5 萬人，美國總統川普推文喝采：「美國好屌！」

美國總統川普推文大讚：「哇，一個爆炸性的就業數據剛剛公布了，針對修正和通用汽車的罷工進行調整，為 303,000。這遠遠超乎預期。美國好屌！(USA ROCKS)」

受此消息激勵，美股開盤應聲大漲，台北時間晚間十點半許，標準普爾 500 指數上漲 0.79% 暫報 3061.70 ，突破 10 月 30 日創下的盤中新高紀錄 (3050.10)。

那斯達克指數上漲 0.91% 暫報 8367.57，亦突破 10 月 28 日收盤新高紀錄。

標準普爾 500 指數開盤應聲大漲，刷下盤中歷史新高紀錄。(圖片：investing)

美國總統川普隨後推文歡慶：「美股大漲！標準普爾 500 指數和那斯達克指數均創下歷史新高。盡情享受吧！」

(圖片：翻攝川普推文)

美國十月非農關鍵數據：

美國十月新增非農就業報 12.8 萬人，預期 7.5 萬人，前值自 13.6 萬人修正為 18 萬人。

美國十月失業率 3.6%，預期 3.6%，前值 3.5%。

PNC 首席經濟學家 Gus Faucher 表示：「10 月非農就業報告非常強勁，由於通用汽車的罷工、就業增長有所放緩，但隨著罷工的結束，就業增長應該會在 11 月反彈。」