蘋果、迪士尼、Netflix廝殺 串流媒體大紅海時代來臨

對於美國一般消費者來說，現在或是退訂有線電視的好時機，因為從現在直到 2020 年上半年，蘋果 (AAPL-US)、迪士尼 (DIS-US)、AT&T (T-US) 和 Comcast (CMCSA-US) 的 NBCUniversal 都將推出全新的影音串流服務，其中最受矚目的蘋果的 Apple TV+ 已於上週五 (1 日) 上線。

對於觀眾來說，這些大型企業推出全新的影音串流服務將是非常受用的，因為所有這些服務或多或少，將是以免費方式提供。

到目前為止，串流媒體領域一直由 Netflix (NFLX-US) 及其 1.5 億以上的全球訂戶所主導。但是，新進競爭者開始嘗試「免費加值」模式，客戶可以首先以免費或便宜地價格入門，希望他們喜歡看到的東西，之後再開始付款。

目前各業者的串流服務和價格比較如下：

購買全新的 iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 機上盒後，蘋果將為客戶免費提供 Apple TV+ 一年。Apple Music 學生計劃的訂戶也可以免費獲得這個原價 4.99 美元的電視服務。

Verizon (VZ-US) 將免費為無線客戶和 Fios 有線電視新客戶提供一年的 Disney+，該服務原價為每月 6.99 美元。

AT&T 將在標準的 HBO 內容外加上 WarnerMedia 的大量額外內容，免費提供提供 HBO Max 給當前的「固定」HBO 訂戶。原價每月 14.99 美元。

Comcast 據傳將向所有客戶贈送其廣告版的 Peacock 串流媒體服務。另一個無廣告的 Peacock 版本仍需付費，但 NBCUniversal 尚未透露價格。

由此看出很多業者都以免費促銷。如果身為 Verizon Wireless 的訂戶，剛購買一支新 iPhone 並同時訂閱 HBO，這些免費大餐真的是吃不完。

華爾街分析，免費提供的服務應該可以讓這些服務成長得比 Netflix 更快，例如，到本季末，蘋果公司預期將售出約 1 億個有資格享受一年 Apple TV+ 免費的設備。

而 Verizon 已經擁有超過 1.5 億無線用戶，這些客戶中有一定比例的人可能享受免費優惠，Disney+ 和 Apple TV+ 也會在數月之內擁有數千萬的訂戶。

那麼，這些大型企業推出的影音串流服務要如何獲利變現呢？市場分析師認為，應該將會依循著 Netflix 的「漲價模式」。

Netflix 在 2007 年首次推出串流媒體服務時，是與 DVD 郵件服務捆綁在一起，並以每月 9.99 美元的價格分拆銷售，這個價格維持了好幾年，隨後 Netflix 再逐漸開始提高價格，數以百萬計的用戶也甘心支付更高費用，而且 Netflix 訂戶數量持續增加，如今 Netflix 最受歡迎的串流媒體套餐每月收費 12.99 美元。

Netflix 的最新串流媒體競爭對手也是採取相同的策略：先吸引訂戶，提供一系列誘人的內容，讓觀眾先享受觀看便宜的內容，然後逐漸漲價獲利，如 AT&T 即表示，預計 HBO Max 將在 2025 年實現獲利。

而在日益擁擠的串流媒體空間中，不可能每位影視服務提供商都將成為贏家，有得就一定有失，當前串流媒體戰爭中的第一個陣亡者已經在 10 月 29 日出現，索尼 (6758-JP) 已宣布將在明年初關閉直播電視串流媒體服務 PlayStation Vue，成為全球串流媒體大紅海廝殺時代的首位退出者。