〈ETF大講堂〉投資者湧向美股ETF 他國股票ETF面臨大量資金流出

隨美中貿易戰緩和、企業財報普遍優於市場預期，美股在近期衝上高點，標普 500 指數僅較歷史高點低 1%，今年迄今回報率為 21.8%。顯示市場資金仍舊充裕，美股牛市似乎尚未結束，也有越來越多的投資者向美股 ETF 投入資金，同時，卻也造成了他國股票型 ETF 大量資金流出。

據《ETF.com》統計數據顯示，美股 ETF 今年的資金流入速度已經超過了去年，截至 10 月 17 日，總計有 2117 億美元流入美股 ETF，超過去年同期的 2018 億美元。

美國經濟表現持續優於其他已開發市場，上半年成長達到 2.5%，10 月份的失業率降至 3.5%，創 50 年新低，相較之下，歐洲貨幣基金組織預計歐洲今年將成長 1.2%。日本可能僅成長 0.9%。國際貨幣基金組織 (IMF) 則預期美國全年將成長 2.4%。

在投資者持續湧向美股 ETF 的同時，其他國家的股票 ETF 正面臨大量的資金流出。截至上週，實際淨流出達到 13 億美元，相較去年同期為淨流入 408 億美元。

舉例來說，今年迄今為止，iShares MSCI 歐澳遠東 ETF(EFA-US)、iShares MSCI 新興市場 ETF(EEM-US) 和 iShares MSCI 日本 ETF(EWJ-US) 的資金流出量為 44 億美元至 97 億美元不等。

美國以外地區 ETF 資金流出排名 (圖片：ETF.com)

資金除了從成本高昂的大型基金中流出外，單一國家 ETF 也面臨的同樣的情況，由於日本的經濟成長仍然低於 1% 以下，因此造成上述 EWJ 面臨大量資金外流。

另外，iShares 中國大型股 ETF (FXI-US) 在香港證券交易所擁有 50 支最大型的中國股票，受到中國經濟成長放緩和香港反送中持續延燒的衝擊，FXI 迄今為止的資金流出總額為 15 億美元。

同時，由於 IMF 預測歐洲地區的成長將放緩至 0.5%，iShares MSCI 德國 ETF(EWG-US) 面臨著 4.19 億美元的資金外流。

有趣的是，儘管英國脫歐前景充滿不確定性，但 iShares MSCI 英國 ETF(EWU-US) 逆勢而上，今年淨流入 3.9 億美元，投資者可能在押注英國脫歐完成後的英國股票漲勢，期望中獲利。