〈財報〉波克夏至Q3止持股蘋果最大宗 手中現金再刷歷史新高

週六 (2 日) 股神巴菲特擁有的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US) 公布 Q3 財報，其中營業利益年增率大幅成長 13% 再創歷史新高，但是更令華爾街關注的是，隨著美股不斷刷下歷史新高的當口，波克夏海瑟威手上現金卻在 Q3 亦再寫下歷史新高，顯示波克夏仍在市場上找不到合適併購之標的。

波克夏海瑟威 A 類股股票週五 (1 日) 上漲 1.40% 以每股 32.34 萬美元作收，而今年以來波克夏海瑟威股價約上漲 6.87%，是大幅落後同期 S&P 500 大盤 23.38% 之漲幅。

K 線：波克夏海瑟威今年以來表現 紫：S&P500 今年以來表現 圖片：investing.com

基於 GAAP 之財報關鍵數據：

營業利益報 78.58 億美元，年增 14.21%，高於去年同期的 68.80 億美元。

歸屬母公司股東淨利報 165.2 億美元，年減 10.87%，低於去年同期的 185.4 億美元。

手中現金為 1280 億美元，高於前一季的 1220 億美元，再度寫下歷史新高。

圖片：波克夏海瑟威

同時，根據波克夏財報顯示，統計至 2019 年 9 月 30 日為止，波克夏證券投資約 66% 總公允價值集中在五家公司，分別是蘋果 (AAPL-US) 570 億美元、美國銀行 (BAC-UC) 278 億美元、可口可樂 (KO-US) 218 億美元、富國銀行 (WFC-US) 202 億美元、美國運通 (AXP-US) 179 億美元；波克夏並持有少量的亞馬遜 (AMZN-US) 持股。

波克夏在財報聲明中表示，因配合 GAAP 會計準則規定，故今年 Q3 與去年同期淨利皆計算進鉅額的未實現資本利得與資本虧損，一如波克夏近年來所抨擊的，該公司為配合 GAAP 規定，導致淨利其實並不具備實際的參考價值。

波克夏現金再刷歷史新高：

據 Q3 財報揭露，波克夏手中現金已達 1280 億美元再度刷下歷史新高，巴菲特近年來已多次表示，希望用波克夏手中的鉅額現金進行一次「如大象規模」的併購案，但巴菲特亦曾提及，當前的問題是，美股持續走高可能使任何的併購標的都變得非常昂貴，巴菲特並不想在併購案上付出太多的溢價收購。

而鑒於手中的現金持續攀升，波克夏董事會已於去年修訂了先前不允許庫藏股之規定，波克夏已於今年 Q3 執行了價值約 7 億美元之庫藏股，比 Q2 的 4.42 億美元有所增加，此前波克夏在 Q1 曾執行了 17 億美元之庫藏股。

現金過高、長期股東拋股走人：

波克夏十多年來的長期大股東 Wedgewood Partners 投資長 David Rolfe 曾於十月中旬不滿地表示，旗下對沖基金已經拋售掉波克夏公司之持股，因為他相當不滿該集團囤積大量現金，投資表現卻很黯淡。

David Rolfe 認為，巴菲特這位「奧瑪哈的先知」與旗下團隊在目前的牛市中，正頻頻錯過投資機會。

David Rolfe 在這封 Q3 致投資人信中批評，波克夏早應該賣出爛番茄卡夫亨氏，之前嘗到甜頭的時候就應該獲利了結，要不然這場大牛市可以成為巴菲特和芒格 職業生涯中令人震驚的大亮點。

David Rolfe 表示，過度持有高額現金，以及持續擁抱爛番茄卡夫亨氏的投資舉動，已讓股神不再股神，David Rolfe 還指出，波克夏在牛市之初就錯過 2 大投資機會，就是沒有大筆投資信用卡公司萬事達卡 (MA-US) 和 Visa (V-US)，錯過了這段期間萬事達卡 1800% 以上的漲幅，同期 Visa 上漲了超過 1300%，雖然現在波克夏已有這兩家公司的持股，但僅佔公司股票投資組合的一小部分。