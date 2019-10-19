華爾街：目前美公司債利差太小 難應對Q4交易量收縮風險

據華爾街對沖基金 Angel Oak Capital 與投資銀行高盛 (GS-US) 研究發現，美國公司債 (含投資級債與高收益債) 遭拋售的風險，通常會在年底前的最後幾個月升高，因為市場年底流動性可能會較為緊縮，可能導致公司債與美債之間的利差擴大。

但 Angel Oak Capital 認為，今年持有美國公司債的投資人所面對的風險，可能要比往年還要來的更高一些。

Angel Oak Capital 資深投資組合經理 Clayton Triick 表示，今年第 4 季流動性緊縮的情況可能與去年相似，但今年的公司債風險可能更大一點，因為最新的 9 月 ISM 製造業數據是 2009 年 6 月來的最低點，這是美國經濟的重要領先指標之一。

Clayton Triick 指出，聯準會 (Fed) 最近透過降息、擴大資產負債表每月買進 600 億美元短期公債等舉措，皆是在對金融市場進行干預，這可能掩蓋了美國公司債市「失真」。

Clayton Triick 說道：「我們非常看好美國消費者和住房市場，我雖然認為經濟還不到最糟時機，但我們肯定會避開公司債。」

另外，來自高盛的分析師也追蹤了 2016 年以來每一年的美國公司債交易量，重點放在每年最後一季，高盛發現，每年最後一季美國公司債交易量會一路驟降至年底，但到一月份之後，交易量又會強勁反彈。

(圖：高盛)

高盛表示，公司債價格遭受衝擊的風險，越到年底會變得越明顯，但每到第一季又會出現緩解，高盛在最新的一份致客戶報告中寫道：「我們認為，今年類似的走勢很可能會重現。」

IMF 也來警告企業過度發債！

國際貨幣基金 (IMF) 本週亦在《世界經濟展望秋季報告》中指出，即使保守估計下次經濟衰退只有 2008 年金融危機震幅的一半，這也可能引爆高達 19 兆美元的公司債危機。

據 IMF 圖表顯示，即使目前全球經濟已見放緩，但美國、歐洲等地的投資級、高收益債等債券與美債之利差，仍在低檔水平，這意味著若是全球經濟進一步走低、企業獲利進一步收縮，那麼債市違約潮與「墮落天使」降評潮來臨，可能將令投資人措手不及。

(圖：IMF)

據美銀美林分析師分析，過去 3 個月獲降評的債券規模，相比升評的債券規模共超出了 730 億美元，其中 250 億美元來自能源產業。

美國智庫牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 的 Lydia Boussour 亦週五 (18 日) 表示，持續的貿易緊張、政策不確定性、皆壓縮了企業的獲利前景，預期也將阻礙未來幾季的商業投資。

Lydia Boussour 說道，雖然消費者支出在很大程度上支撐了美國經濟，但若是企業獲利走跌，也會導致消費者的收入放緩，那麼美國經濟賴以支撐的消費者支出估計就將在 2020 年趨軟，因此，很難想像 2020 年美國經濟會有顯著成長。