高盛：鑒古知今 Fed降息將對公司債沒什麼衝擊

投資者指望 Fed 降息以維持美國強勁的經濟，但高盛認為，倘若歷史可鑒，如果降息，公司債可能只會有溫和的反應。

不含 1995 年和 1998 年全面爆發的經濟衰退時期，過去 30 年間，美國只有 2 回「週期中期」降息。高盛的新圖表顯示，即使利率預防性下降後幾個月，投資級公司債表現仍很穩定。

高盛報告指出，「雖然 2 個數據點顯然不足以得出可靠的結論，我們認為 Fed 潛在降息可能將縮限近期風險，從而抵銷貿易和科技戰帶來的不利因素。」

該圖顯示，1995 年投資級公司債利差 (與美國公債殖利率的差距) 在首次降息後的 8 個月內幾乎沒有變化。

1998 年，俄羅斯債務違約後，利差處於拋售狀態，但在 Fed 首次降息後的 12 個月，利差卻維持在貼近得多的距離。

與此同時，華爾街預期今年至少降息一次，雖然有一些經濟學家認為這個立場錯誤，例如高盛預期 FOMC 今年剩餘日子將保持利率不變。

但根據芝加哥商品交易所集團數據，本月降息的機率是 17.5%，而 7 月降息機率是 85.7%。

本週 Fed 主席鮑爾將於週二起展開為期 2 日的會議，投資者將密切關注是否有更多線索探得 Fed 意向。

摩根大通分析師上週四表示，「更鴿派的 Fed 和更鴿派的全球央行，正支持投資級的信貸利差，它支持了美國和全球成長，也鼓勵投資者使其更適應風險資產。」