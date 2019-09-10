美證管會主席警告：當心公司債的風險正在攀高！

周一 (9 日) 美國證券交易委員會，又稱證管會(SEC) 的主席克萊頓 (Jay Clayton) 警告，他擔心已相當龐大的公司債務仍持續膨脹當中，將導致經濟面的風險上升。

克萊頓在紐約舉行的經濟俱樂部午餐會報上表示：「在美國，流通在外的公司債務，已經高達 10 兆美元，幾乎是美國 GDP 的 50% 了！我們應該密切注意這樣的情勢」。

克萊頓認為目前美國的公司債會如此龐大，都是因為長期低利率所導致的結果。近期許多企業也積極搶搭低利發債潮，趁著利率極低的環境下發債，包括巴菲特的波克夏公司、蘋果等大企業等，儘管早已現金滿手，還是搶著發公司債。

「我們應該認知到，公司債的價格與走勢正在告訴我們，上行的空間已經相當有限，然而，下行的風險卻沒有獲得改善」克萊頓強調。

克萊頓提醒，證管會與其他監管單位應該小心關注這些風險，密切監控這些公司債的資本流量，以及這些公司債投資組合的槓桿問題、流動性等等。

無獨有偶，國際貨幣基金組織 (IMF) 在今年最新的監管報告中也指出，金融體系的信貸風險中，「非金融企業」也就是公司債的脆弱程度，是所有方面風險最高的。不穩定的情況持續上升，提醒全球監管單位與央行，目前最該注意這樣的類別。