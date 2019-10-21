豬瘟風暴後遺症 中國實質利率恐怕七年來首見負值

高漲的豬肉價格正在侵蝕中國經通貨膨脹調整後的債券收益率，目前看來，實質利率有可能出現七年來首見的負值。

擁有全球生豬產量一半的中國，遭受非洲豬瘟的沈重打擊，今年以來病死及撲殺的豬隻高達 2 億多頭，導致豬肉價格上漲，由於豬肉是中國菜餚的主要食材，在肉價飛漲下，推升中國 9 月消費者價格指數漲幅突破 3%。

周一中國 10 年期公債殖利率來到 3.22%，意味著扣除通膨因素後，債券持有人的實質收益率僅有 0.2% 左右。

儘管整體發達國家普遍成為低利率淪陷區，但在新興國家仍是不多見的，以南韓來說，10 年期公債殖利率為 1.609%，但在通膨率為 0 的情況下，實質收益率仍有 1.6% 左右；印度十年期公債殖利率為 6.806%，在考量通膨率約 4% 後，實質收益率也超過 2.5%。

與美國、日本等國公債不同，中國公債不與通膨掛鉤，但最近的通膨率節節升高，使得投資人購買力受損，但購買的公債殖利率又無法彌補通膨，更使得實質收益表現大打折扣。

Eastfort 資產管理投資長 Edmund Ng 表示，中國物價上漲是豬隻供應短缺所致，而非是通常由工資或經濟引發的通膨，而且非洲豬瘟的疫情不會長期持續下去。

中國國家統計局發言人毛盛勇上周五也表示，豬肉價格應該會逐漸回歸正常，將淡化外界對通貨膨脹的擔憂。

中國正積極透過增加補貼和貸款，以協助豬農提高國內豬隻生產，但是要達到降低物價的效果恐怕還需要時間，據彭博經濟研究上個月預估，中國 12 月通膨率可能超過 3.5％。

十年前，中國債券殖利率走勢往往與通膨率走勢相吻合，但是這種連動在 2012-13 年後減弱許多。

2013 年前，中國 10 年期公債殖利率走勢大致與通膨率走勢相吻合。(來源：Bloomberg)

Hexa AMC 基金投資部副總監李海濤表示，非洲豬瘟疫情雖然是個嚴重的問題，但並未引起市場恐慌，市場更關注其他宏觀問題，預期第四季中國 10 年期公債殖利率仍維持在 3% 至 3.44% 之間。