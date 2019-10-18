國際信評齊聲警告 高收益債將在下輪風暴造成大混亂

國際信評公司於週四 (17 日) 紛紛發出警告，在經過 10 年低利率後，唾手可得的低利信貸，將使高收益債於下輪經濟下行期間，造成大混亂。

標普信評 (S&P Global Ratings) 表示，截至 9 月底，其所列出的最弱環 (weakest link) 名單上，已有 263 家公司，創下了 2009 年 11 月以來的新高。10 年前，這樣的情況導致全球高收益債公司違約率上升至 10.5%。

標普的最弱環 (weakest link) 名單上，公司的評級必須為「B-」或更低，且展望為負向。目前名單上的新加入公司，包括啤酒生產商 Blue Ribbon Intermediate Holdings 與航空公司 Anastasia Holdings。

儘管這並不意味著，目前高達 1.2 兆美元的高收益債，即將出現大幅度違約，但標普認為，目前高收益處在危機的邊緣，如果經濟情況繼續惡化，上百家公司可能會陷入困境。

標普的分析師 Nicole Serino 警告，在最弱環名單上的公司，違約率是其他債種的 8 倍以上，且最弱環名單上公司的增加，預示著未來整體高收益債的違約率，將有明顯上升的可能。

標普的最弱環名單的公司數 (來源: Marketwatch)

BNY Mellon 投資長 Matt Forester 認為：「目前公司發債的平均信用評等，正在逐漸的下滑當中，我認為公司的融資杠杆及整體信貸的品質將是關注的關鍵」。

穆迪 (Moody’s) 也表示，在高收益級的公司當中，9 月份美國公司的違約率為 3.2%，仍然不算高，不過穆迪也警告，當信用週期轉變時，公司遭到降級及違約的可能性會急劇增加。

儘管穆迪尚未預期，在未來 12 個月內會發生信用急劇惡化的現象，但穆迪表示，如果景氣週期惡化，違約率可能很容易就會超過上一次週期的高峰 14%。主要理由在於，目前債券信評處於在 B3 等級的債券量，已達到創記錄的水準。

穆迪對公司的信評分布比例 (來源: Marketwatch)

穆迪表示，由於公司的資本結構出現問題，或者流動性不足而無法持續營運的，這些公司通常會有被下調至 Caa 等級的情況，而陷入 Caa 等級將會對公司帶來更多麻煩。

Lockwood Advisors 分析師 Forester 認為：「過去三次的週期循環裡，在景氣真正進入衰退之前，殖利率曲線都出現了緊縮與倒轉的現象。我們近來一直看到這樣的現象，但人們想合理化解釋，衰退不會發生」。

荷蘭合作銀行的資深策略師 Philip Marey 警告：「儘管目前殖利率曲線不再倒掛，但我們沒有值得慶祝的理由，因為這是風暴來臨之前的平靜」。