本週操盤筆記(1014-1018)：美股財報季開跑、多名Fed票委談話、中國Q3 GDP

本週操盤筆記 (1014-1018)

1. 美股財報季，銀行股領軍開跑

本週開始美股財報季正式開跑，由銀行股領軍公布最新財報，其中最值得關注的銀行股，即是道瓊高價股的高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US)，其餘銀行股則有花旗 (C-US)、美國銀行 (BAC-US)、貝萊德 (BLK)、富國銀行 (WPC-US) 將公布財報。

另外，本週道瓊高價成份股，亦有嬌生 (JNJ-US)、聯合健康 (UNH-US)、IBM (IBM-US) 等三大公司將公布財報。

而因道瓊指數編製方法為「價格加權」，與 S&P 500、Nasdaq 的「市值加權」並不相同，故道瓊高價股財報若影響至股價走勢，那麼也勢將直接影響到道瓊指數。

2. 多位 FOMC 票委發表談話

本週共有多位 FOMC 票委將發表談話，包括布拉德 (James Bullard)、伊文斯 (Charles Evans)、布蘭納德 (Lael Brainard)、鮑曼 (Michelle Bowman)、喬治 (Esther George) 等票委皆將發表談話。

值得注意的是，Fed 9 月釋出之利率點陣圖 (Dot Plot) 顯示，FOMC 票委在投票上已出現了顯著分歧，其中布拉德在上次投票上認為 Fed 應該擴大寬鬆降息二碼，而喬治卻認為，Fed 不應該再降息，市場正廣泛關注本週將發表談話的 FOMC 票委，是否釋出 10 月利率會議的投票意向。

據 CME 利率預測觀察工具 FedWatch 數據顯示，在 10 月 30 日的 Fed 利率會議上，市場預期 Fed 將再次宣布降息一碼之機率高達 75.4%。

3. 中國 Q3 GDP

週五 (18 日) 中國將公布 Q3 GDP 表現，市場預期，中國 Q3 GDP 年增率將落在 6.1%，估計將低於前一季的 6.2%，但全年 2019 年 GDP 年增率估計仍可「保 6」，力守住中國年初發布之《政府工作報告》上的 GDP 目標區間 6.0% 至 6.5% 之下限。

市場經濟學家分析，上週美中貿易協商達成第一階段協議共識，雖然美國也已宣布暫停週二 (15 日) 針對 2500 億美元進口商品，將關稅自 25% 上調至 30% 之計劃，但這僅是暫停加稅，並未取消現行加徵的 25% 關稅，估計中國經濟今年表現，出口將繼續是 GDP 的一大拖累。

而近期 9 月中國官方製造業 PMI、財新製造業 PMI 皆是出現顯著回升，主要是因為內需與基礎建設加快所帶動，經濟學家認為，中國 GDP 雖然今年仍可「保 6」，但由於主要皆是基礎建設所推升，若明年中國基礎建設無法繼續擴大，那麼明年中國 GDP 年增率可能將下看至 5.7%。

4.2019 諾貝爾經濟學獎公布

週一 (14 日) 諾貝爾將公布 2019 年經濟學獎得主，而雖然諾貝爾獎並不公布候選人名單，但市場仍是有熱門關注的得獎人選。

最值得注意的四位人選，即為史丹佛大學行為科學研究中心研究員 Brian Arthur、哥本哈根經濟學榮譽教授 Soren Johansen 與 Katarina Juselius、以色列特拉維夫大學經濟學系教授 Ariel Rubinstein，因此 4 人在今年已奪下知名資訊服務公司科睿唯安 (Clarivate Analytics) 的引文桂冠獎 (Citation Laureates)。

科睿唯安 (Clarivate Analytics) 的引文桂冠獎，一向被市場視為是諾貝爾經濟學家的風向球，因科睿唯安自 2002 年開始頒發引文桂冠獎以來，已有 50 位引文桂冠獎得主再獲得諾貝爾獎，其中 29 位在獲得引文桂冠獎之後的兩年內，即榮獲諾貝爾獎。

Brian Arthur 研究領域在於對經濟系統中報酬遞增 (或網路效應) 之後果的探索研究，Brian Arthur 描述了小事件和正回饋循環如何隨著時間的推移而將經濟鎖定在幾個參與者中的某一個主導之下的機制，Arthur 還將複雜性研究的新科學與經濟學相結合，用於展示當一個經濟體的參與者面臨不確定性問題和不斷變化的系統，無法以完全理性的方式行動時，該經濟體是如何運作的。

Soren Johansen 與 Katarina Juselius 二人則是為計量經濟學作出了巨大貢獻，二位學者共同開發了向量自我迴歸模型 (VAR)，該模型將所有的變數視作內生變數，很大程度避免了任意限制總體經濟變數之間的關係，VAR 為研究經濟的時間序列、數據，以及長短期效應，提供了一個靈活的框架。

Ariel Rubinstein 的貢獻則主要在對於形式理論經濟模型之發展，特別是對有限理性模型發展之貢獻，包括議價模型，皆在經濟學界中有著深遠影響。

另外，今年諾貝爾獎呼聲極高的也有新凱因斯學派學者，因新凱因斯學派十餘年來影響全球央行貨幣政策極度深遠，但新凱因斯學派至今仍未有學者奪下諾貝爾經濟學獎。

今年新凱因斯學派奪獎呼聲高的有，哥倫比亞大學教授 Michael Woodford、哈佛大學教授 Greg Mankiw、日本經濟學家清瀧信宏 (Nobuhiro Kiyotaki)、前 IMF 首席經濟學家 Olivier Blanchard、柏克萊大學教授 David Romer。

而曾擔任 Fed 高官的新凱因斯學派學者，包括前 Fed 主席柏南奇 (Ben Bernanke)、前 Fed 主席葉倫 (Janet Yellen)、柏南奇與葉倫之老師費雪 (Stanley Fischer)，奪獎呼聲亦是相當地高。