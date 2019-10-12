如果民主黨沃倫當選美國總統 對經濟和美股有何影響？

外媒報導，在川普深陷彈劾案的疑雲之中，民主黨可能會提名沃倫 (Elizabeth Warren) 來角逐 2020 年的美國總統大選，甚至可能選戰中擊敗川普 (Donald Trump)，這個可能性正開始使矽谷和華爾街的人們感到不安。

但是如果沃倫勝選，對美國企業和股票市場來說，真的有害嗎？

臉書 (FB-US) CEO 佐克柏 (Mark Zuckerberg) 曾於今年夏天告訴員工，Warren 入主白宮對臉書不利，因為沃倫呼籲分拆臉書和其他大型科技公司。

而科技新聞網站《 The Verge》本月稍早報導，根據洩露的錄音片段，佐克柏說：「如果沃倫當選總統，我敢打賭我們將面臨法律挑戰，雖然我認為我們會贏，但這仍然對我們很不利。」

投資銀行 RBC Capital Markets 最近的一項調查顯示，美股投資人正對沃倫的民調上升感到相當擔憂。

RBC 美國股票策略主管 Lori Calvasina 在報告中表示：「投資人顯然認為拜登 (Joe Biden) 比沃倫更好。」Lori Calvasina 指出，事實上，Warren 被視為「對股市最不友善」的候選人。

美媒報導，沃倫有個民粹主義平台，討論要採取更多步驟來規範金融、科技、醫療保健和能源產業，沃倫還曾經提議對淨資產超過 5000 萬美元的家庭每年徵收 2% 的財富稅，對淨資產超過 10 億美元的家庭每年徵收 3% 的財富稅。

因此，華爾街為何對沃倫感到擔憂，或是可以理解。

Warren 當選為何不會衝擊股市？

不過，部分美國政界觀察家認為，華爾街對沃倫的擔憂有點過頭了，因為即使川普競選連任失敗，參議院也很難在 2020 年轉由民主黨控制。

Conning 總經理兼企業信用研究部主管 Matt Daly 說，因此，如果國會分由兩黨主導，沃倫對行政命令的處理能力是有限的。

Matt Daly 表示，沃倫的勝選可能會推動部分市場和經濟發展，潔淨能源和基礎設施可能會受益。

（圖: AFP）

大型科技企業開始向 Warren 示好

而雖然 FB 執行長佐克柏不喜歡沃倫，但近期仍有不少美國科技業，表態支持沃倫競選。

本月稍早時的《Vox/Recode》報導，許多科技業內部人士表示，由於沃倫對許多政策提出認真的方向，因此科技業更喜歡沃倫，許多人還把她看作是比 Bernie Sanders 更適合的替代者，Bernie Sanders 是民主黨極左翼的激進派。

美國非營利組織響應性政治中心旗下的《OpenSecrets.org》網站，亦列出 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 的員工政治行動委員會 (PAC)，正是沃倫的最大政治獻金捐助者，同時 AT&T (T-US)、迪士尼 (DIS-US) 和 IBM (IBM-US) 也在前 20 大捐獻者名單中。

科技、媒體和電訊研究公司 MoffettNathanson 分析師似乎也不擔心沃倫對科技業產生的可能衝擊，MoffettNathanson 並指出，沃倫的競選言論和實際政策之間是存在著差異。

MoffettNathanson 分析師在報告中說：「我們對此相對樂觀。當然，沃倫擔任總統將提高許多產業的監管風險，但是她平台上的其他討論比別的候選人更多，我們想，她已經計劃好了一切。」

Warren 入主白宮會繼續對中國施壓？

沃倫也在政見上談到中國，儘管當前對貿易戰感到擔憂，但華爾街分析師認為，這實際上可能對市場有利，即使川普對中國加徵更高關稅的策略傷害了美國企業和消費者，但商業界仍支持白宮要求北京更有效地保護知識產權。

中國目前的談判策略，很可能是「以拖待變」，Nationwide 首席投資研究分析師 Mark Hackett 表示，「越來越多人認為，中國可能會堅持下去，試圖在明年 11 月之前對川普政府實行拖延戰術，但是隨著沃倫的崛起，這些動態正在發生變化。

Mark Hackett 補充說道：「沃倫也推動民粹主義政策，對中國的挑戰可能與川普不相上下。」

對沖基金 Hayman Capital Management 創辦人 Kyle Bass 即表示，他也將支持沃倫，Bass 在 8 月指出，由於 Warren 對中國的立場，他將「毫不猶豫地」投票支持 Warren，因沃倫大肆批評中國的環境和勞工人權政策，還指責中國操縱貨幣。