川普：美中協議可能催生波音200億美元飛機訂單

週六 (12 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 在推特發文表示，美中週五 (11 日) 談成的部分貿易協議，除了中國將擴大採購數百億美元農產品採購之外，還將可為波音 (BA-US) 帶來最高 200 億美元的飛機訂單。

川普表示：「本次貿易協議的其他方面也很棒，包括技術、金融服務、160 億至 200 億美元的波音飛機訂單等等。」但川普並未在推文上透露其他細節。

圖片：Donald Trump's Twitter

波音上週二 (9 日) 公佈今年一至九月飛機交付量，與去年同期相比，交付量減少 47%，其中九月僅只有 26 架飛機，對比去年九月 87 輛的交付量是大幅減少。

週五 (11 日) 國際航空安全監管聯合小組發布報告表示，經調查之後，波音 737 MAX 系列飛機確實存在安全漏洞，且可能涉嫌安全審核違規，該報告發布之後，波音董事長兼首席執行長 Dennis Muilenburg 已宣布卸任董事長一職。

聯合機關技術審查 (JATR) 國際飛安小組發布報告指出，波音 737 MAX 系列飛機的新飛控系統「操控特性增益系統 (MCAS) 」存在問題，該系統並無法與其他系統正常協調，該報告表示，737 MAX 系列飛機的 MCAS 設計是基於數據和假設，但這些假設是從以前的飛機中複製而來。

該報告確認，波音公司並未對 737 MAX 系列飛機進行全面的系統適應性評估，安全評估過程存在嚴重缺陷，而美國聯邦航空局 (FAA) 讓波音公司自行評估安全性，給予了波音過高自由度，安全小組建議，FAA 應對波音所有機型，進行更加嚴格的審查。